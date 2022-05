Associação sindical da Polícia Judiciária ambiciona melhores condições para responder a criminalidade registada no país

11/05/2022 15:27 - Modificado em 11/05/2022 18:57

A Polícia Judiciária assinala, amanhã, 12 de Maio, seu 29º aniversario da sua criação e os profissionais ambicionam ter melhores meios técnicos e materiais para fazer face ao nível da criminalidade registada no país. As declarações são do presidente da Associação Sindical da Polícia Judiciária, na conferência realizada hoje, que marca o 29º aniversário da criação dessa corporação policial.

Em entrevista à RCV, Augustinho Semedo, que representa a classe, disse que nesses 29 anos os ganhos são notórios, mas adverte que é necessário melhorar as condições de trabalho para dar respostas acertadas com as demandas atuais e que só o conhecimento técnico não basta.

“A complexidade da criminalidade que temos hoje exige dos funcionários da policia judiciária não só o conhecimento técnico, mas também os materiais técnicos para a sua execução”, disse o sindicalista que exemplificou a intervenção do laboratório da polícia científica que presta serviço de toxicologia, nas áreas da biologia, criminalística, “mas são serviços que têm os seus custos.”

Questionado para quando testes de ADN no país, Agostinho Semedo, respondeu que ainda não se pode avançar uma data precisa, visto que está em causa implicações financeiras com os materiais e os reagentes utlizados para testes de DNA têm um custo alto que têm um “impacto orçamental muito grande”.

No entanto, assegura que está-se a trabalhar no sentido de “brevemente” estarem em condições de garantir definitivamente o teste de DNA no país junto do laboratório da polícia científica nacional.

De entre os desafios que a classe enfrenta, o presidente da Associação Sindical da PJ aponta o regulamento do subsídio de piquete em vigor desde 2001, cuja proposta de revisão já foi entregue ao Ministério da Justiça.

Ainda este ano, a citada associação deve submeter, junto à tutela, as propostas de revisão dos estatutos e da orgânica da Polícia Judiciária.

Para além da conferência que aconteceu hoje, amanhã haverá um ato solene para marcar a efeméride na Sala de Banquetes da Assembleia Nacional.