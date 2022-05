São Vicente: Enfermeiros anseiam pela efetiva e urgente criação da Ordem

11/05/2022 15:27 - Modificado em 11/05/2022 18:58

O dia internacional do enfermeiro é assinalado amanhã ,12, com o foco no investimento e no respeito pelos direitos da classe. A enfermeira Vera Monteiro, do Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, almeja ver criada, ainda este ano, a ordem dos enfermeiros. O lema que Vera Monteiro acredita ser justo é pela dedicação da classe, principalmente, nos dois anos da pandemia.

Após dois anos e meio depois da tomada de posse da comissão instaladora da ordem dos enfermeiros, a classe almeja agora a sua criação efetiva, conforme a superintendente Vera Monteiro.

“Neste momento ansiamos a formação urgente da ordem. Temos uma comissão instaladora e por causa da covid-19 não conseguimos eleger o nosso bastonário”, afirmou a enfermeira que disse que este é o momento para efetivar o processo.

Investir principalmente na formação é uma das reivindicações dos enfermeiros que pedem também mais emprego. “Investir na enfermagem através da formação, investir no emprego, na liderança, na pratica da enfermagem. Temos que investir na enfermagem para formar o pessoal para que possamos melhorar a nossa prática de cuidados”, sublinhou Vera Monteiro.

Na véspera do dia do enfermeiro que se assinala amanhã, 12, este ano com foco no investimento e no respeito a classe, Vera Monteiro, acredita ser de justiça exigir também respeito aos enfermeiros que estiveram na linha da frente em todos os momentos durante os dois anos de pandemia.

“Pela dedicação, determinação, sempre disponíveis e pelo espirito de missão que o enfermeiro teve durante esses dois anos. Houve medo sim, mas nunca recuaram”, destacou.

Em São Vicente, o HBS assinala o dia do enfermeiro com sessões de clínicas de enfermagem sob o slogan “enfermagem 24h na linha da frente da luta pela vida”, atividades que decorrem durante todo o mês de Maio.