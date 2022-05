FCF apresenta bola oficial do Campeonato Nacional Masculino, época 2021/2022

11/05/2022 12:55 - Modificado em 11/05/2022 12:55

A bola Select Diamond foi apresentada no passado sábado, 07 de maio, na reunião da Federação Cabo-verdiana de Futebol, FCF, com as Associações Regionais e os clubes presentes no Campeonato Nacional, nesta temporada.

O objectivo da reunião técnica foi de prestar aos clubes e às Associações Regionais, um conjunto de informações concernentes à organização do campeonato nacional, nomeadamente, no tocante às viagens, ao acolhimento das caravanas, ao alojamento e alimentação, a segurança das caravanas, bem como outros aspectos inerentes ao regulamento da prova.

Também, a Federação quis ouvir as preocupações dos clubes e das Associações, e, ainda, proporcionar aos clubes presentes eventuais concertações sobre as deslocações e acolhimento aquando dos jogos.

Durante o referido encontro, foram distribuídos aos clubes os cartões de licença dos jogadores e oficiais com base nas inscrições na FIFA CONNECT, e, ainda, foi apresentada a bola oficial do campeonato, tendo a Federação distribuído a cada clube 6 bolas cada.