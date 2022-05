São Vicente/Pessoas portadoras de uma doença mental: é preciso um “Djunta mon” da sociedade civil para diminuição de casos

Apesar de hoje se notar pouca circulação de pessoas portadoras de uma doença mental nas ruas, mesmo assim o serviço de urgência do Hospital Batista de Sousa, conforme o médico/psiquiatra Aristides da Luz, recebe todos os dias um grande número de jovens com alterações no comportamento, principalmente devido ao consumo de substâncias psicoativas, para além de outros problemas mentais. Apesar de muitos casos, o sistema de saúde tenta manter tudo sob controle.

Em reportagem de novembro de 1987, o jornal Notícias escrevia “Saúde Mental – A terra de ninguém”, numa época em que se discutia a criação de uma “enfermaria psiquiátrica” ou de um “centro de terapia ocupacional”, “a escassez de medicamentos”, e que ainda permanecia a ideia de que “é a polícia que deve resolver os problemas dos doentes mentais”.

Era uma média de 140 pacientes atendidos por mês, conforme o jornal, entre eles psicóticos, neuróticos e epiléticos, ou seja, o número representa só os que estavam controlados. Alguns dos portadores de doença mental mais conhecidos da década de 80 e que estavam sempre a deambular pelas ruas eram “Marê Dôde, Faná, Chiquinha Olé, entre outros”.

Hoje, conforme o médico Aristides da Luz em declarações ao Notícias do Norte, as pessoas portadoras de uma doença mental provêm, principalmente da camada jovem, e no serviço de urgência do HBS, avançou, há um grande número de jovens com alterações no comportamento devido ao consumo de substâncias psicoativas, nomeadamente álcool, cannabis, cocaína, “e outras drogas que muitas vezes os técnicos desconhecem”, para além de outros.

A faixa etária 20-40 é a que apresenta um maior número de casos de pessoas portadoras de uma doença mental na ilha.

No entanto, o que prevalece são problemas mentais relacionados com o álcool e as drogas que estão cada vez mais presentes na vida de muitas pessoas, e que Aristides da Luz sublinha que “esta questão precisa ser trabalhada com a sociedade e não somente com os jovens”.

Relativamente a internamentos, o HBS dispõe de uma enfermaria psiquiátrica dentro da unidade hospitalar para atender pessoas em crise, o que para o médico “São Vicente é um exemplo”.

“Não temos tido problemas com o número de internados. O espaço tem oito camas, o que já é suficiente, porque o trabalho da saúde mental não é um trabalho hospitalar, mas sim comunitário” destacou.

O problema, para o psiquiatra, não é espaço para “colocar” estas pessoas, mas sim a existência de espaços onde se vendem drogas e bebidas ao desbarato.

“Uma pessoa portadora de uma doença mental no seu espaço é a sociedade, a sua família”, afirmou este profissional que disse que “usar as enfermarias como celas de prisão é uma questão gravíssima a nível de Cabo Verde”.

Neste momento, indicou, a enfermaria tem um paciente a cumprir pena a mando do sistema judicial, o que segundo o médico, é a primeira vez que se tem este caso em São Vicente e em outros hospitais do país “temos vários”.

Espaço de Apoio aos Doentes Mentais

Aberto desde abril de 2009, na zona de Vila Nova, o Centro de Apoio aos Doentes Mentais, conforme a sua coordenadora, tem por objetivos tirar essas pessoas da rua, lhes acolher, oferecer-lhes refeições, espaço para dormir, todo num ambiente onde podem sentir aconchegantes, receber amor, carinho, proteção, entre outros.

No entanto, avançou que o espaço se encontra superlotado. “Estamos com 40 pacientes, ou seja, com lotação máxima quando era para menos, mas com o tempo o espaço foi ampliado e adaptado para receber mais pessoas”, explica.

Entretanto, Agnete Lima adiantou que já não temos condições de o centro receber mais pessoas, pois todos os quartos e camas já estão ocupados, apesar da procura de vagas por parte de muitas famílias.

“Muitas famílias têm entrado em contacto connosco à procura de espaço para colocar algum familiar portador de doença mental e nós, infelizmente, temos recusado”, lamentou a coordenadora que recomenda “mais paciência e coragem” para cuidar do familiar.

Lamentou ainda o fato dos pacientes do centro receberem as poucas visitas dos familiares. É neste sentido que esta responsável tem em vista a criação de um projeto que visa “trazer as famílias para dentro do centro para terem a noção da realidade que temos aqui”.

Comando Regional da Polícia Nacional em São Vicente

Em relação a intervenção da polícia em casos que incluem pessoas portadoras de doença mental, o comandante regional da Polícia Nacional em São Vicente, João Santos, afirmou que estes não são frequentes comparativamente há anos onde havia um maior número dessas pessoas com problemas mentais a deambular pelas artérias da cidade.

“Não fazemos estatísticas de casos de intervenção a doente mental e mesmo que houvesse não seria expressivo”, esclareceu o comandante.

Recentemente, a PN foi chamada a intervir num caso de um portador de doença mental que andava a mostrar as partes íntimas e havia uma insegurança junto das escolas por causa da sua presença.

Para João Santos, não basta um doente mental estar a circular na via pública, pois é preciso que a segurança das pessoas esteja em causa e que haja provas para que a polícia inicie uma intervenção e que o doente mental seja encaminhado ao HBS para cuidados.

Em outros casos, avançou que a polícia é acionada por famílias para ajudar na contenção de um doente mental que, por exemplo, se recusa a tomar medicamentos e que dão sinais de descompensação resistindo ir ao hospital ou à Delegacia de Saúde.

