Suspeito de matar cabo-verdiano em Portugal fica em Prisão preventiva

11/05/2022 00:59 - Modificado em 11/05/2022 01:01

Renato Gonçalves, o jovem de 19 anos que esfaqueou mortalmente Igor Silva na festa do título de campeão nacional do F. C. Porto, foi colocado em prisão preventiva no final da tarde desta terça-feira. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde Renato Gonçalves foi interrogado por um magistrado durante a tarde.

Renato Gonçalves, responsável pela morte do luso-cabo-verdiano Igor Silva, 26 anos, ocorrida na madrugada de domingo na Alameda das Antas, junto ao Estádio do Dragão, no Porto, durante os festejos do Porto Campeão.

Socorrido no local, acabou por morrer no Hospital de São João. Conforme avançou o JN, na sua companhia estava Elisabete Pinho, que terá tentado parar com as agressões e acabou também ferida, embora sem gravidade. Há dois suspeitos identificados, mas ainda não há detenções. Vítima e supostos agressores conheciam-se, tudo apontando para um ajuste de contas.

Mas as razões para a violenta agressão remontam à Queima das Fitas deste ano, durante a qual Igor Jorge Salazar da Silva terá maltratado uma jovem que, mais tarde, na companhia da mãe, se dirigiu ao Bairro de Ramalde, onde ele residia, tentando tirar satisfações. As duas mulheres acabaram agredidas, o que revoltou os dois homens já identificados pela PSP como possíveis agressores de Igor.

No Estádio da Luz, onde o F. C. O Porto se sagrou campeão, os dois grupos iniciaram uma contenda, que acabaria por terminar já no Porto, junto ao Dragão, com o esfaqueamento da vítima.