São Vicente: Formandos homenageiam cuidadores de crianças com necessidades especiais da CACVE

9/05/2022 23:08 - Modificado em 9/05/2022 23:08

Em São Vicente, quando se fala de crianças com necessidade especiais, quando o assunto é abordado na perspetiva de cuidados, deixando de lado à família, fala-se sobretudo do Centro de Acolhimento para Crianças com Vulnerabilidades Especiais (CACVE), na Zona de Chã de Alecrim, um espaço que tem vindo, ao longo dos anos, a fazer um trabalho meritório com estas crianças.

É neste sentido, que um grupo de jovens monitores de algumas instituições da ilha, no âmbito de uma formação de cuidadores de infância promovido pelo ICCA, e no final da formação, optaram por fazer algo diferente, reconhecendo os dez 10 profissionais deste centro.

Um acto, que aos olhos de muitos pode ser pouco, mas para estes cuidadores é o reconhecimento do trabalho que tem desenvolvido com as crianças com necessidades especiais.

Um cuidador (a) de crianças com necessidades especiais é alguém que cuida de crianças com necessidades especiais. “Estes profissionais são pessoas especiais, têm um coração enorme e conseguem traduzir o mundo, de uma forma simples, para estas crianças que devido às suas limitações ficam à margem da sociedade, que muitas vezes não sabe como lidar com eles”, referiu Maria Lima uma das formandas.

Um momento particular, este reconhecimento que o NN ficou a saber que resolveu expor aqui, para demonstrar a importância dos monitores e da necessidade de lembrar que eles também precisam de cuidados para que possam estar motivados e continuarem a dar o melhor de sim para as pessoas que cuidam.

“O grupo de formação para cuidadores de infância promovido pelo ICCA resolveu fechar a formação de forma diferente, fazendo algo que nunca se ouve falar aqui em Cabo Verde, uma pequena homenagem aos cuidadores das crianças do Centro de Canalona”, começa por explicar as formandas que querem por um breve momento retirar a atenção das crianças e focar nos cuidadores.

“Muitas vezes focamos tanto nas crianças ou nas outras pessoas que precisam ser cuidadas que acabamos por esquecer de quem cuida. Entretanto, o cuidador também necessita de cuidados, de amor, carinho e motivação para melhor desempenhar a sua função”, sustentou Maria Lima, porta-voz do grupo.

Cibele do Rosário, responsável do Centro de Acolhimento para Crianças com Vulnerabilidades Especiais (CACVE), mostrou-se bastante feliz com o reconhecimento, realçando que é primeira vez que algo assim acontece.

“Não é comum ver o reconhecimento do trabalho feito. É a primeira vez que as pessoas reconhecem o nosso trabalho. Normalmente a atenção é direcionada às crianças, mas o reconhecimento, nos dá mais empenho e dedicação para trabalhar”, sustentou a responsável.

Por seu lado, os monitores, afirmam que foi um “gesto grande”. “Estamos aqui para cuidar e mostrar o que temos para dar. Quando surgem estes momentos de reconhecimento é um gesto enorme. Não estávamos à espera disso. Devia haver mais reconhecimento do tipo, em todas as instituições” salientou uma das monitoras.

“Muitas vezes acabam por esquecer o cuidador, mas ele também precisa de cuidados, para poder desempenhar da melhor forma o seu trabalho. Temos que estar bem para que o maior carinho e cidadão possam fluir”, afirmou outra monitora.

Elvis Carvalho