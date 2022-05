Enfermagem é o destaque da 10ª Semana da Saúde da Uni-Mindelo

9/05/2022 22:37 - Modificado em 9/05/2022 22:37

A Universidade do Mindelo (Uni-Mindelo) organiza a partir desta terça-feira, a 10ª Semana da Saúde com várias actividades enaltecendo o papel do enfermeiro na saúde global.

Sob o lema “Enfermeiro uma voz para liderar – Investimento na enfermagem e respeito aos seus direitos para garantir a saúde global”, a décima Semana da Saúde da Uni-Mindelo, conforme a organização, arranca nesta terça-feira, 10 a vai até o dia 13.

Do programa constam a realização de workshops com especialistas e ainda uma abertura oficial com a presença do reitor da universidade na tarde de terça-feira.

Os dias seguintes serão preenchidos com várias outras actividades em que se destacam uma feira de saúde para despiste de tensão arterial, glicémia e ainda a terceira edição do concurso “Quem quer ser enfermeiro”.

O evento culmina na sexta-feira, com uma mesa redonda sob o tema “Os desafios impactantes da pandemia da covid-19 -Que perspetivas futuras para a enfermagem” e ainda a entrega de certificados e prémios.