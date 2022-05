Ciclismo nas escolas para uma saudável utilização da bicicleta nas estradas

9/05/2022 22:28 - Modificado em 9/05/2022 22:28

A Escola Arnaldo Medina, a comemorar 26 anos de existência, decidiu introduzir nas celebrações o ciclismo como ferramenta pedagógica, após a constatação do mau uso das vias e da bicicleta em frente à escola, situada numa via movimentada.

A ideia do gestor Jorge Fonseca envolveu a Polícia Nacional e a Associação de Ciclismo de São Vicente, entre outros parceiros, com dois objectivos, segundo a mesma fonte.

“Mostrar aos alunos outras modalidades desportivas, que nem só futebol, onde geralmente afunilam, ou seja, que o ciclismo também é uma opção e, por outro lado, envolver um cariz pedagógico para formar alunos/cidadãos para uma saudável utilização da bicicleta e das vias”, declarou o gestor à Inforpress, no final de uma corrida-relâmpago, na manhã de domingo, 08, mesmo ali à frente da escola, na Bela Vista, na imediação de uma estrada com muito movimento, a que dá acesso à Baía das Gatas.

A Associação de Ciclismo de São Vicente destacou a temática motivacional e a Polícia Nacional tratou de mostrar aos alunos a forma adequada de utilizar a bicicleta nas estradas.

“A palestra foi muito interessante, com muita interactividade, em que os alunos participaram com entusiasmo, inclusive deram testemunho de acidentes que presenciaram por mau uso de via pública”, concretizou o gestor Jorge Fonseca, para quem os alunos da escola que dirige estão munidos de informação.

Agora, com este “reforço”, por parte da Polícia Nacional e da Associação de Ciclismo de São Vicente, o gestor espera “um melhor comportamento” dos alunos na estrada, por um lado, e, por outro, que passem a ver o ciclismo como um desporto, “como qualquer outro”.

NN/Inforpress