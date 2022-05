Documentário “Cesária Évora” é premiado no na 19ª edição do Festival de Cinema IndieLisboa

O documentário “Cesária Évora”, de Ana Sofia Fonseca, que integrou o programa “IndieMusic”, venceu o Prémio do Público-Longa Metragem na 19ª edição do Festival de Cinema IndieLisboa, que aconteceu em Lisboa.

A informação é avançada no site do “Indielisboa”, onde a lista dos vencedores foi divulgada pela organização no final do evento que terminou na noite de domingo, 08, depois do veredito do júri da 19ª edição do IndieLisboa,

que foi composto pelo radialista Ricardo Mariano, a artista visual e compositora Diana Policarpo e a artista multidisciplinar Francisca Salema, também conhecida por Sallim.

De acordo com a organização, o documentário, que conta a história da artista cabo-verdiana recorrendo a imagens de arquivo, gravações inéditas e testemunhos, teve estreia no Festival South by Southwest, que decorreu de 11 a 19 de Março, em Austin, nos Estados Unidos.

A longa-metragem “Cesária Évora”, realizada entre Portugal, França e Cabo Verde, é dedicada à artista cabo-verdiana, também conhecida como a “rainha dos pés descalços”, que se tornou num dos maiores nomes da world music, falecida há 10 anos.

A produção da Carrossel Produções, feita em parceria com a produtora Até o Fim Do Mundo, conta com edição de imagem de Cláudia Rita Oliveira e direção de fotografia de Vasco Viana, sendo a distribuição mundial de “Cesária Évora” está a cargo da Cinephil/WestEnd Films.