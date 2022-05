“Cabo verde é uma história de sucesso com o grau de vacinação que atingiu” – Embaixadora da UE em Cabo Verde

9/05/2022 16:07 - Modificado em 9/05/2022 16:08

No Dia Europa assinalado esta segunda-feira, 9, a Embaixadora da União Europeia em Cabo Verde afirmou que a solidariedade para com países terceiros que ainda não se encontram no mesmo patamar de desenvolvimento dos que integram o espaço comunitário europeu é um dos valores que estão na base do projeto Europa. E para a emissária, Cabo Verde é um caso de sucesso quanto à sua taxa de vacinação.

“Os nossos Estados membros e também o sistema covax foram responsáveis pelo acesso dos cabo-verdianos às vacinas, e ainda bem que foram porque Cabo Verde é uma história de sucesso com o grau de vacinação que atingiu”, afirmou Carla Grijó.

A embaixadora da UE sublinhou que este resultado é um “bom exemplo” dos valores europeus. “Olhamos para dentro para as nossas necessidades, mas não nos esquecemos que devemos fazê-lo em solidariedade com aqueles que não estão no mesmo grau de desenvolvimento”, reforçou.

O Dia da Europa é assinalado este ano num contexto da invasão da Rússia à Ucrânia. O conflito às portas da Europa está a ter impactos internacionais, sobretudo na cadeia de distribuição de combustíveis, matérias primas e alimentos.

Apesar de reconhecer o esforço das autoridades cabo-verdianas em gerir o stock de alimentos e de controlar a escalada de preços, a embaixadora da União Europeia, admite que o País pode vir a precisar de uma ajuda-extra da União Europeia, apesar de existir na sub-região “países a viver situações de fome declarada e em situação muito pior do que Cabo Verde.” No entanto, disse, que não significa que Cabo Verde não mereça atenção.

Dia da Europa

No dia 9 de maio de 1950, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Robert Schuman, apresentou, em Paris, uma proposta com as bases fundadoras do que é hoje a União Europeia.

Esta proposta, conhecida como “Declaração de Schuman”, baseada numa ideia originalmente lançada por Jean Monnet, destacava os valores de paz, solidariedade, desenvolvimento económico e social, equilíbrio ambiental e regional e incluía a criação de uma instituição europeia supranacional incumbida de gerir as matérias-primas que, nessa altura, constituíam a base do poderio militar: o carvão e o aço.

Este ano a declaração comemora o 72º Aniversário.

Por se considerar que esse dia foi o marco inicial da UE, os chefes de Estado e de Governo, na Cimeira de Milão de 1985, decidiram consagrar o dia 9 de maio como “Dia da Europa”.

NN/RCV