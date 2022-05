Santo Antão/Turismo: já há verba para reabilitação dos caminhos vicinais da ilha

8/05/2022 20:49 - Modificado em 8/05/2022 20:49

A ilha de Santo Antão vai receber ainda no decorrer deste ano, cerca de quatro milhões de euros (mais de 440 mil contos) para a reabilitação dos caminhos vicinais nos três municípios desta ilha, em estado avançado de degradação.

Esta verba, que consta do Programa Operacional Turístico (POT) em Cabo Verde, financiado pelo Banco Mundial, destina-se à reabilitação dos caminhos vicinais em Santo Antão, que têm “importância económica” para a ilha, designadamente no domínio do turismo.

Ainda em Santo Antão, este programa contempla a requalificação da orla marítima do Tarrafal de Monte Trigo, no município do Porto Novo.

O presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, Aníbal Fonseca, já tinha, recentemente, confirmado este financiamento do Banco Mundial para o sector do turismo nesta ilha, mais precisamente para a reabilitação de mais de 70 quilómetros de caminhos vicinais.

Porto Novo já classificou três dezenas de caminhos vicinais como património para a salvaguarda e preservação, como sendo “uma condição legal” para receber obras de recuperação.

Com isso, esses percursos em avançado estado de deterioração vão poder ser recuperados, graças ao financiamento do Banco Mundial, tendo em conta a sua importância para o turismo e ainda para várias comunidades que se dedicam à agricultura e à pecuária.

Porto Novo dispõe de uma vasta rede de caminhos vicinais, que forma o itinerário dos turistas que chegam a este concelho para a prática de trekking (caminhadas em trilhas), mas também serve de acesso a muitas comunidades.

Em toda a ilha de Santo Antão, os caminhos, construídos ainda na era colonial, foram classificados e assinalados, formando sete rotas turísticas criadas no âmbito da Rede de Promoção do Turismo Sustentável e Inclusivo desta ilha (Raízes).

Trata-se das rotas do Mocho, da Ponta do Sol, da Bruxa, do Mar, do Vale, Nho Muchim e dos Resistentes do Planalto Norte.

Inforpress