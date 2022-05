Santo Antão/Ribeira Grande: Autarquia volta a enfatizar nos 290 anos da criação do concelho a importância da construção do aeroporto na ilha

8/05/2022 20:46 - Modificado em 8/05/2022 20:47

Comemorou-se ontem, 7 de maio, os 290 anos da elevação da Povoação de Santa Cruz à categoria de Vila da Ribeira Grande em Santo Antão e para assinalar a efeméride foi realizada uma sessão solene. No seu discurso o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, frisou mais uma vez a necessidade de se construir o aeroporto na ilha, uma vez que no seu entender só assim se pode continuar o processo de desenvolvimento e fixar a população no município.

Pela primeira vez, o dia 7 de maio é comemorado em Ribeira Grande. A comemoração dos 290 anos da elevação da antiga Povoação de Santa Cruz à vila da Ribeira Grande teve como objetivo refletir em conjunto o percurso histórico, analisar os caminhos percorridos, sucessos, fraquezas e desafios.

É neste sentido que o presidente da CMRG, Orlando Delgado, faz um balanço “positivo” do desenvolvimento do concelho. No entanto, nas suas palavras há ainda vários constrangimentos que precisam ser ultrapassados.

“Já frisamos constrangimentos que o concelho ainda padece e que urge de todos nós juntos tomarmos as melhores decisões para que RG continue a ser um concelho prazível”, sublinhou.

Orlando Delgado mais uma vez a importância da construção do aeroporto na ilha. “Nós temos que ter em conta os riscos que existem neste momento em termos do investimento privado para a potenciação. E tudo isso só será feito com a construção do aeroporto”, destacou o autarca, acrescentando que esta infraestrutura será um ganho para todos e que a sua concretização servirá para se ligar ao mundo.

O autarca garante que só assim será possível continuar o processo de desenvolvimento e fixar as pessoas na ilha, através de outros setores importantes como a agricultura, com a construção desta grande infraestrutura.

A sessão solene foi presidida pelo ministro das comunidades, Jorge Santos, em representação do governo.