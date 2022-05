INPS estima até 2026 atingir 80% dos trabalhadores inscritos no sistema de segurança Social

No encontro em São Vicente, com trabalhadores informais, domésticas, associações e outras entidades, a presidente da Comissão Executiva do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), avançou que o objetivo é até 2026 atingir a marca dos 80% dos trabalhadores inscritos no sistema de Segurança Social.

Estas declarações foram feitas durante o atelier intitulado “Segurança Social para todos”, no âmbito do Dia Mundial da Segurança Social, que serviu, ainda conforme o responsável do INPS, para refletir sobre o papel da segurança social do país, e na vida das pessoas.

Orlanda Ferreira relembrou do papel da segurança social, durante a pandemia da Covid-19, que segundo a mesma realçou a necessidade, de cada vez mais de todos os trabalhadores, de conta própria, estarem inscritos no Sistema de segurança Social, que é “um dos alicerces do sistema e também da sustentabilidade da segurança social do país”.

Presidido pelo ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, disse que o Governo quer acima de tudo trabalhar no sentido de “expandir ainda mais” a cobertura de segurança obrigatória através do INPS, que é o grande objetivo do executivo.

“Neste momento temos cerca de 50% dos trabalhadores cobertos pelo regime obrigatório de segurança social, o nosso objetivo é ampliar essa cobertura para que toda a sociedade cabo verdiana esteja protegida no acesso a medicamento, saúde, subsídios complementares entre outros, e mesmo nos casos de probabilidade da pessoa ficar em desemprego e ter acesso ao subsídio”, sustentou o governante.

Fernando Elísio Freire afirmou que a pandemia veio mostrar a importância das pessoas estarem inscritas no Sistema de Segurança Social, apontando as vantagens das situações improváveis.

“Por isso estamos aqui para sensibilizar as pessoas das profissões ditas informais, como os pescadores, agricultores, pessoas no artesanato, cultura, vendedeiras ambulantes, da importância crucial para o seu futuro e ficam protegidas em vários aspectos”.

Para o governante, de uma forma geral, a campanha de alargamento da cobertura tem sido um sucesso porque o INPS passou de uma cobertura de 40% da população empregada, em 2016, para 50%, actualmente. “Já tivemos 52% antes da pandemia e neste momento estamos no processo de recuperação. Existe uma legislação para as pessoas ditas independentes, mas é preciso melhorar ainda mais para que haja mais adesão dessas entidades e por isso essas ações de sensibilização por parte do INPS”, enalteceu.

O INPS esclareceu que a realização deste ateliê também se enquadra nas comemorações do Dia Mundial da Segurança Social que se celebra a 08 de Maio, uma data estipulada para a uma reflexão sobre a importância e o papel fundamental que o Sistema de Segurança Social tem nas vidas das pessoas.

Elvis Carvalho