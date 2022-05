S. Vicente: Mindelense promete entrada em grande no nacional

O Clube Sportivo Mindelense realizou este sábado, em São Vicente, nos minutos que antecederam a partida contra o misto de São Vicente, a imposição de faixas aos seus jogadores e equipa técnica. Um momento que contou com a presença de um bom número de adeptos que compareceram no estádio para presenciarem o momento, que simbolizou o final da festa de campeões e o início de uma nova caminhada, a de defesa do título de campeões nacionais, já no próximo fim de semana, 14 maio.

A caminhada de revalidação do título começa frente ao Barreirense, campeão da ilha do Maio, que desloca a São Vicente para a disputa do jogo da primeira jornada.

Um jogo que está a ser preparado pelo Mindelense, que neste momento conforme o treinador principal, Almara, estão a trabalhar na recuperação de alguns jogadores que se encontram lesionados, para que no dia 14 de Maio, próximo sábado, no Adérito Sena, estarem na máxima força.

“Os jogadores sabem que não vai ser um jogo fácil, aliás nenhum jogo é. Estamos no nacional e vamos enfrentar os campeões de cada ilha”, referiu Almara que quer no entanto, que a equipa, em casa, tenha as melhores prestações.

“Vamos estar preparados, na nossa casa vamos tentar impor e jogar para vencer, respeitando o adversário. Pedimos aos adeptos e ao público em geral para estarem presentes a apoiarem a sua equipa e o representante de São Vicente”, referiu o técnico campeão de São Vicente 2021/2022.

O Mindelense sagrou-se campeão de futebol de Cabo Verde em 01 de Junho de 2019, após vencer o Oásis Atlântico do Sal, por 3-1, na final disputada na ilha do Sal.

Elvis Carvalho