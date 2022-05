Conferência Internacional do Tribunal de Justiça da CEDEAO vai debater durante 4 dias importantes temas de interesse para a comunidade

8/05/2022 20:24 - Modificado em 8/05/2022 20:24

A cidade da Praia, Santiago, recebe a Conferência do Tribunal da CEDEAO que leva à capital, de 9 a 12 de Maio, cerca de 150 pessoas de vários países da África Ocidental, para debaterem o modelo de integração da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental.

Esta é a primeira vez que a Cidade da Praia recebe a Conferência Internacional do Tribunal da CEDEAO, que anualmente tem sido realizada em capitais da região e conta com a presença do presidente da Instituição.

O evento vai acontecer no Centro de Convenções da Universidade de Cabo Verde sob o tema, Modelo de Integração da CEDEAO: as implicações jurídicas do Regionalismo, Soberania e Supranacionalismo, a Conferência deve reunir académicos, juristas, advogados, entre outros especialistas na matéria, questionando o modelo de integração vigente.

O Presidente da República, José Maria Neves, preside na segunda-feira, a cerimónia de abertura da Conferência Internacional sobre o tema “Modelo de Integração da CEDEAO: As Implicações Jurídicas do Regionalismo, da Soberania e do Supranacionalismo”, a ser promovida pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO.

“A conferência de alto nível da sub-região africana vai, durante quatro dias, debater importantes temas de interesse para a comunidade, no que se destacam o “Modelo da Integração da CEDEAO|”, a “Integração Económica Regional” e a “Livre Circulação de Pessoas, Bens e Serviços como fator importante da Integração Regional”.

Vão merecer, igualmente, a atenção dos conferencistas a “Soberania e Regionalismo”, o “Supranacionalismo e regionalismo”, “Os Tribunais no Processo de Integração Regional” e a “Integração Regional e Proteção Regional dos Direitos Humanos”.

Elvis Carvalho