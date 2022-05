Ministra da Defesa Nacional chama atenção às oportunidades “desconhecidas” de uma carreira militar em Cabo Verde

8/05/2022 20:25 - Modificado em 8/05/2022 20:25

No seu discurso abertura da cerimónia de Juramento à Bandeira da 1ª Incorporação 2022, dos 392 militares, realizado este domingo, 08 de Maio de 2022, em São Vicente, a ministra de Estado e da Defesa Nacional, chamou atenção sobre o desconhecimento da carreia militar em Cabo Verde por parte da sociedade cabo-verdiana.

Janine Lélis afirma que para além de configurar o cumprimento de um dispositivo constitucional,a passagem dos jovens pelas fileiras das Forças Armadas, representa também uma oportunidade para a construção de uma carreira militar profícua, muitas vezes desconhecida pela sociedade.

Contudo, realçou a ministra da Defesa Nacional, que “muito pouco se sabe das oportunidades de capacitação e formação que os jovens dispõem ao entrarem para as fileiras das Forças Armadas”.

E a título de exemplo, informou sobre o recente concurso para o curso de oficiais dos quadros permanentes, através da cooperação técnica militar com Portugal, que confere o grau de mestrado em ciências militares, bem como noutros países.

“No Brasil também temos muitas oportunidades, tanto no ramo da marinha, força aérea e exército. Com Moçambique formamos os nossos oficiais fuzileiros. Em Angola temos formado médicos, engenheiros de construção e fortificação, mecânica, aeronáutica etc. Com a China temos efetuado cursos para ingresso nos quadros permanentes”, elencou a governante.

Para além das oportunidades de formação, o cumprimento do serviço militar permite que a sociedade conheça melhor, através da vivência e experiência dos seus próprios filhos, como funcionam as Forças Armadas, salientou a ministra que apontou ainda as melhorias nas condições de habitabilidade e conforto nas casernas.

“Os investimentos feitos ao longo dos anos permitiram uma configuração e um funcionamento, propícios a uma melhor instrução e aprendizagem dos jovens nos quarteis”.

Igualmente referiu as missões e funções das Forças Armadas, que segundo a mesma têm tido um papel determinante no reforço da cidadania e no aprofundamento da cultura de segurança e defesa.

Janine Lélis frisou que as palavras contidas no juramento da bandeira – “Defender com honra a pátria” – expressam para além de um compromisso de missão para com o país, um sentido de forte patriotismo que sustenta a identidade da nação.

Elvis Carvalho