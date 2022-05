Faleceu Titina Rodrigues uma das caras da morna de Cabo Verde

6/05/2022

A cantora Titina Rodrigues, uma das grandes vozes da música de Cabo Verde, faleceu aos 75 anos na madrugada desta sexta-feira, 6, em Lisboa, Portugal, vítima de doença prolongada. A notícia foi confirmada pela amiga Ana Firmino, à RCV. Neste dia figuras proeminentes deixam uma última mensagem.

De acordo com o site caboverdeamusica.online, Titina Rodrigues começou a cantar muito cedo. “Ainda criança já conhecia de perto a música brasileira, que o pai admirava. Certo dia, um vizinho que era dirigente do clube Castilho ouvia-a ao passar em frente à casa da família e convidou-a a cantar num espectáculo do clube, a se realizar no cinema EdenPark. Titina tinha 12 anos de idade”, contou.

Aos 14, Titina fez a sua primeira gravação em disco. “Cantou a coladeira “Estanhadinha” de Frank Cavaquinho num EP com outras três músicas na voz de Djosinha. O disco recebeu o título de ” Mornas de Cabo Verde”, mas só tinha coladeira.

É um disco de 45 rotações da série editada pela Casa do Leão nos finais da década de 1950 e inícios dos anos 1960”, lê-se no site caboverdeamusica.online.

Em 2006, a cantora foi condecorada pelo Governo de Cabo Verde pela sua contribuição para a cultura do país.

Amanhã, 7, acontece em São Vicente o espetáculo musical “Só Mulher”, onde a cantora será homenageada.

Em reação, o músico Tito Paris disse à RCV que hoje estamos mais pobres com a morte de Titina Rodrigues.

Ministério da Cultura

“Muito mais do que uma personagem da Morna, Titina Rodrigues era a cara da cultura cabo-verdiana, e uma das caras da identidade crioula como diáspora”, referiu numa publicação do Ministério de Cultura o ministro Abraão Vicente.

Para o governante, Titina Rodrigues era “uma das caras da nossa morna, a nossa alma que está agora inscrita na alma da humanidade e uma das vozes da diáspora, que de certa forma configurava e incorporava a saudade da diáspora”.

“Ela foi uma das vozes que ajudou a construir os contornos da grandeza da morna”, é assim que Abraão Vicente descreve a sua passagem pela musica caboverdiana, uma vez que, lembrou, ela pertenceu a uma geração que contribuiu para a consolidação deste nosso género musical que hoje é considerada Património Cultural Imaterial da Humanidade.

José Maria Neves – Presidente da República

O chefe de Estado sublinhou numa publicação que Titina Rodrigues era detentora de uma “elegância e timbre inconfundíveis”, o que contribuiu para a “riqueza” da música cabo-verdiana.

“A sua grande marca é a forma sublime como interpretava as mornas, coladeiras e marchinhas de carnaval de B.Léza, com quem tinha uma relação fraternal, o que lhe rendeu o apelido carinhoso de “menininha de B.Léza”, refere a publicação.

O percurso de Titina conforme JMN, é repleto de referências emblemáticas de São Vicente e Cabo Verde. Lembra ainda da sua estreia a cantar para o grande público, aos 12 anos, no EdenPark.

Gravou pela primeira vez nos estúdios da Rádio Barlavento. Em 1970, grava o primeiro EP com arranjos de Paulino Vieira e acompanhamento do grupo Voz de Cabo Verde.

