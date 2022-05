Opinião – APESAR DO INCUMPRIMENTO REITERADO DAS DECISÕES VINCULATIVAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA CEDEAO, CABO VERDE FOI CONSIDERADO APTO PARA ACOLHER A CONFERÊNCIA ANUAL DO TRIBUNAL

6/05/2022 00:52 - Modificado em 6/05/2022 00:52

Por : Dan Kovalik

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) pode ser mais bem descrita como “uma versão da UE da África Ocidental“. Ao contrário da União Europeia, porém, o nível de integração permanece limitado, atolado em desacordos regionais e bilaterais, mas estão a ser feitos progressos. A CEDEAO está sediada na capital nigeriana de Abuja e a Nigéria é de longe o maior contribuinte financeiro para o grupo. Uma área notável, talvez mesmo surpreendente, na qual se registaram progressos significativos no sentido da integração, foi a resolução de disputas comerciais e de direitos humanos através do Tribunal de Justiça da CEDEAO (“o Tribunal”), criado em 1993.

Nos anos intercalares, o mandato do tribunal alargou-se de um foco inicial em questões comerciais transfronteiriças, para litígios comerciais gerais e, em última análise, um passo histórico em 2005, para incluir um mandato de direitos humanos líder no continente. O próprio Tribunal cresceu em estatura e é hoje reconhecido como um dos tribunais de direitos humanos mais respeitados não só em África, mas também a nível mundial. Um aspeto único do Tribunal é o facto de uma pessoa poder apresentar um pedido ao Tribunal, mesmo que os recursos locais não tenham sido esgotados. O reconhecido advogado e ativista dos direitos humanos nigeriano Femi Falana, que é considerado por muitos como o “Pai do Tribunal”, explicou isto dizendo “Muitas vezes uma pessoa seria detida durante meses ou mesmo anos a fio à espera do fim de um processo judicial interno num dos Estados membros da CEDEAO. Isto era um instrumento para manter alguém de facto na prisão com recurso limitado à justiça. A cláusula no regulamento processual do Tribunal da CEDEAO que permite a um requerente solicitar recurso mesmo antes do esgotamento dos recursos internos era uma forma de o conseguir”.

A conferência internacional anual do Tribunal, este ano conduzida sob o tema “Modelo de Integração da CEDEAO“: As Implicações Jurídicas do Regionalismo, Soberania e Supranacionalismo” (“a Conferência”) tem lugar em Cabo Verde de 9 a 12 de maio.A Conferência é um evento importante, pois proporciona uma oportunidade para juristas, advogados, académicos e leigos aprenderem sobre o importante papel do Tribunal em questões jurídicas da CEDEAO. Isto é especialmente verdade quando se trata do reconhecimento que foi conferido ao Tribunal pelo seu trabalho na promoção dos Direitos Humanos, o que torna a escolha de Cabo Verde como a nação anfitriã da Conferência ainda mais confusa e dececionante.

É um facto indiscutível que nos últimos dois anos, o regime cabo-verdiano do Primeiro Ulisses Correia tem demonstrado um desprezo regular pelo Tribunal. Cabo Verde falhou abertamente no cumprimento das decisões vinculativas do Tribunal, tentou subverter protocolos bem estabelecidos do Tribunal para o seu próprio expediente político e aproveitou todas as oportunidades que pôde para diminuir a autoridade do Tribunal. Tudo isto enquanto continua a aproveitar todos os benefícios da sua adesão à CEDEAO, para a qual contribui quase nada financeiramente.

Em particular, as ações do regime cabo-verdiano de Ulisses Correia na questão do Enviado Especial da Venezuela Alex Saab, entre junho de 2020 e outubro de 2021, foram motivadas apenas por um desejo de fazer o que fosse necessário para agradar aos Estados Unidos na sua bem documentada perseguição de hegemonia politicamente motivada contra a Venezuela. As mentiras e meias-verdades ditas por Cabo Verde durante este período, segundo Femi Falana “deixaram uma mancha em toda a África“.

O comportamento do governo de Ulisses Correia no período só pode ser descrito como esquizofrénico. Cabo Verde anunciou que não reconhecia a autoridade do Tribunal, mas a sua própria ex-Ministra da Justiça não só é membro do painel de juízes do Tribunal, como também foi um dos três juízes que decidiram a favor de Alex Saab; o governo de Correia alegou então que “não tinha participado no processo” quando nomeou claramente o advogado cabo-verdiano Henrique Borges como seu advogado e que assistiu às audiências; o regime alegou ainda que o Tribunal não tinha autoridade para decidir sobre questões de direitos humanos quando o artigo 11 do Protocolo de 2005 é claro que, uma vez assinado por 9 dos 15 estados membros da CEDEAO, se torna vinculativo para todos os membros – no final 14 dos 15 assinaram com Cabo Verde faltando à cerimónia de assinatura e muito mais.

Basta dizer, apesar das declarações bizarras em contrário, que Cabo Verde participou ativa e plenamente no processo legal que resultou na declaração do Tribunal, não uma, mas duas vezes em 2021, de que a detenção de Alex Saab por Cabo Verde era “ilegal, que ele fosse libertado imediatamente, que o processo de extradição que estava a ser conduzido contra ele fosse terminado“. O Tribunal ordenou também o pagamento de uma indemnização por Cabo Verde a Sua Excelência Alex Saab pelos danos por ele sofridos.

O Tribunal decidiu que a detenção de Alex Saab era ilegal, Alex Saab deve ser libertado imediatamente e ordenado o encerramento do processo de extradição. Além disso, o Tribunal ordenou a Cabo Verde que pagasse uma indemnização a Alex Saab pelos danos que lhe foram causados. Do outro lado, a resposta cínica de Ulisses Correia, após o consentimento do seu governo para a remoção forçada de Alex Saab de Cabo Verde pelos Estados Unidos, foi “Somos um país com compromissos internacionais (sic)…Temos de dar algo em troca da nossa participação na segurança cooperativa“.

Mas aqui estamos nós na véspera do encontro anual mais importante do Tribunal, e este está a ser realizado em (tambores, maestro!)…Cabo Verde! Dar a Cabo Verde uma oportunidade de se vangloriar da sua posição autoproclamada como “a democracia africana modelo” equivale a uma autoflagelação daqueles que tomaram a decisão de realizar a Conferência em Cabo Verde. A comunidade internacional assistiu estupefacta enquanto Cabo Verde se involucrava ainda mais com os Estados Unidos, ignorando uma decisão vinculativa da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (ordenando a cessação do processo de extradição contra ele), do Comité dos Direitos Humanos das Nações Unidas e cartas de repreensão de quatro Grupos de Trabalho da ONU e uma do Relator Especial da ONU. Este é um grande golpe de notoriedade para qualquer país mas inimaginável para um arquipélago de dez ilhas com uma população de pouco mais de 500 000 habitantes.

O ato deliberado de Cabo Verde de deter um diplomata que tem direito a uma imunidade e inviolabilidade claras e inequívocas estabelece um precedente perigoso. Põe de lado séculos de direito internacional que governam o movimento dos diplomatas e deixa em aberto a possibilidade real de qualquer diplomata, de qualquer país, em qualquer parte do mundo, poder ser capturado e detido apenas para saciar o alcance judicial extraterritorial politicamente motivado de outro Estado. A atribuição da Conferência a Cabo Verde deve ser reconhecida como um erro de julgamento por parte do Secretariado da CEDEAO e o Tribunal deve distanciar-se do processo de tomada de decisão que daí resultou.

Nas palavras do Dr. Femi Falana, “o alcance judicial extraterritorial politicamente motivado dos Estados Unidos é uma forma de colonialismo do século XXI. A África deve acordar para essa realidade. A África e os africanos merecem melhor e a única forma de alcançarmos verdadeiramente a independência de pensamento e a independência das instituições é através dos nossos próprios esforços e não através das banalidades de lobos disfarçados de ovelhas.”

