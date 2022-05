“Operação Enigma” – PJ deteve supostos envolvidos no atentado ao ex presidente da CM Praia – Óscar Santos

6/05/2022 00:17 - Modificado em 6/05/2022 00:17

Em colaboração com a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária através da Secção de Investigação de Crimes Contra as Pessoas, anunciou que no âmbito da “Operação Enigma”, deteve sete indivíduos do sexo masculino entre os 26 e 75 anos de idade, suspeitos de envolvimento no atentado contra o ex-presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, ocorrido no passado dia 29 de julho de 2019, na cidade da Praia.

As detenções dos indivíduos, todos residentes na cidade da Praia, ocorreram após a realização de buscas em quinze residências e dois estabelecimentos comerciais, conforme a mesma fonte.

Os mesmos devem ser presentes ao Tribunal, na sexta-feira, para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, e aplicação de medidas de coação.

EC