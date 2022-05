Halterofilismo: Cidade da Praia recebe campeonato nacional de Powerlifting 2022

6/05/2022 00:13 - Modificado em 6/05/2022 00:13

A Federação Cabo-verdiana de Halterofilismo promove este sábado, 07 de maio, o Campeonato Nacional de Powerlifting 2022, prova a ser disputada no pavilhão desportivo Vává Duarte e que vai contar com o concurso de 30 atletas.

De acordo com a organização, o Nacional da modalidade de levantamento de força vai contar com 30 concorrentes em representação de cinco regiões desportivas nacionais e contempla as vertentes convencional e paralímpica da modalidade.

A prova vai ser realizada em simultâneo com competições para atletas com e sem deficiência motora, nas disciplinas de “squat” (agachamento), bench press (supino) e deadlift (levantamento terra).

Organizada pela Federação Cabo-verdiana de Halterofilismo (FECAH), o Campeonato Nacional de Powerlifting 2022 conta com a parceria do Instituto do Desporto e da Juventude (IFH).