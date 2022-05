Chefe de Estado maior das forças armadas considera que Cabo Verde está exposto a riscos reais de insegurança no corredor do Atlântico

5/05/2022 14:32 - Modificado em 5/05/2022 14:32

No âmbito da reunião extraordinária do comité de chefes de Estados Maior da CEDEAO a acontecer esta quinta e sexta-feira em Gana, Anildo Morais, Chefe de Estado Maior das Forças Armadas de Cabo Verde alerta para os riscos a nível de segurança que o arquipélago está exposto no corredor do Atlântico, por causa da instabilidade que se regista nalguns países desta região.

Os conflitos internos tendem a definir a atenção que as forças de segurança dedicam para fora das fronteiras e o ambiente, segundo o chefe de Estado Maior das Forças Armadas de Cabo Verde, torna-se ali propício a atos ilícitos.

Com a situação vivida neste momento em alguns países da CEDEAO a realidade do corredor Atlântico de que Cabo Verde faz parte não seria diferente.

“Acaba sempre por trazer alguma sobrecarga a nível dos mecanismos de segurança em termos de combate ao narcotráfico, a pirataria marítima com alguma preocupação da nossa sub-região também”, afirmou Anildo Morais que apontou que Cabo Verde neste momento “não está em condições de dar a sua contribuição neste aspecto, logo há uma sobrecarga nesses países desta sub-região”.

Anildo Morais assegura que Cabo Verde tem conseguido dar resposta ao narcotráfico no corredor do Atlântico que as forças de segurança não têm visto, por exemplo, a pirataria marítima na zona económica exclusiva do arquipélago, mas que a escalada de insegurança não deixa de ser uma possibilidade na região.

Ao acontecer o país terá que responder, mas isso só será possível com a ação cooperativa com outros estados ou outros membros de países amigos que realmente possam também nos apoiar. Morais assegura que nenhum país está em condições sozinho de dar uma resposta a todos esses flagelos.

Anildo Morais falava a propósito da reunião extraordinária do comité de chefes de Estado Maior da CEDEAO. A reunião decorre esta quinta e sexta-feira em Acra, capital do Gana, com a situação de segurança na região em agenda. O Chefe de Estado Maior das Forças Armadas de Cabo Verde faz-se representar no encontro pelo comandante de logística, Armindo Graça.

NN/RCV