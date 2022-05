Universidade Sénior enfrenta dificuldades para conseguir espaço para seu funcionamento

A recém-criada Universidade Sénior de Cabo Verde, instituição de ensino superior, destinada às pessoas com mais de 50 anos de idade e com interesse em frequentar cursos profissionalizantes e de formação superior, enfrenta dificuldades em conseguir um espaço para funcionamento.

A informação é da presidente do Conselho Diretivo da Associação Pró Universidade Sénior, Crispina Gomes que, esta quinta-feira, foi recebida em audiência no Palácio do Plateau.

“Estamos à procura exatamente de espaços adequados para funcionarmos, embora temos tido muita sorte em poder contar com parcerias muito importantes nomeadamente com a escola Pedro Gomes em Achada Santo António onde vamos poder funcionar numa das salas da escola”, explicou.

A mesma indica que brevemente esperam poder concretizar parcerias com o IEFP, e com as universidades UNICV e Piaget, a fim de facilitar na resolução do problema de espaço e não só.

Para além de apresentar formalmente ao Chefe de Estado os projetos da universidade, Gomes revelou, que é também objetivo deste encontro, solicitar o apoio ao José Maria Neves na mobilização dos formandos.

Apresentada publicamente a 25 de março, a primeira Universidade Sénior do país encontra-se em período experimental.

RCV