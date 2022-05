São Vicente: Peça de teatro “Amdjer” transforma-se em projeto direcionado a educação no Mindelo

5/05/2022 00:20 - Modificado em 5/05/2022 00:20

A criação coletiva “Amdjer”, enquanto peça de teatro, se transformou em projeto com atuação na área da educação. Uma das mentoras do projeto, Daniela Santos, propõe trazer os temas abordados na peça para as escolas e universidades do Mindelo, por forma a “criar um ambiente seguro”, onde os adolescentes e jovens possam falar abertamente sobre temas tabus da sociedade.

Daniela Santos explicou, que “Amdjer”, enquanto peça de teatro, surgiu pela vontade de trabalhar com algumas mulheres que residem na ilha de São Vicente sobre temas mais delicados e que fazem parte das suas vidas todos os dias.

E como projeto, esclareceu, “Amdjer” prevê atuar na área da educação, através de temas abordados na peça para as escolas e universidades do Mindelo por forma a “criar um ambiente seguro onde os jovens possam falar abertamente sobre temas tabus da sociedade”.

Numa primeira atividade nas escolas, a nota refere que será feita uma apresentação da peça de teatro “Amdjer”, e de seguida abre-se espaço para debate e discussão dos temas, através de rodas de conversa, que se inserem sobretudo na desigualdade de género.

A primeira apresentação será na escola Jorge Barbosa dia 14 de maio pelas 15h.

“O propósito desta dinâmica é criar um ambiente seguro, dentro da comunidade jovem e estudantil, de maneira a proporcionar uma maior consciencialização e opinião sobre temas tabu dentro da sociedade cabo-verdiana, através do diálogo”, lê-se no documento.

O objetivo geral das sessões de apresentação seguidas de uma dinâmica de conversa, segundo Daniela Santos, na nota, é contribuir para a educação para a cidadania trazendo um objeto artístico como meio de intervenção educacional.

A mesma fonte explica que, a execução do projeto inicia este mês, com as sessões a serem realizadas de acordo com a disponibilidade de cada instituição de ensino, de cada turma e das atrizes.

“Para já, será feita apenas uma sessão por turma a decorrer nos meses de maio e junho, e com o decorrer do seguinte ano letivo poderá ser planeado um horário fixo de sessões”, aponta o comunicado acrescentando que

A finalizar, cada sessão terá presente as oito atrizes, a diretora do projeto Daniela Santos, um máximo aproximadamente 50 alunos, um ou mais professores da instituição de ensino e poderá ser também acompanhada de especialistas nas áreas sociais de intervenção.

Criado a partir da Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), o projeto “Amdjer” surgiu em dezembro de 2021, enquanto peça de teatro com um grupo de mulheres residentes na ilha de São Vicente e tem o apoio do Ministério da Cultura e das Indústrias.

AC – Estagiária