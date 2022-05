Amarante de Portugal felicita Grémio Desportivo Amarante pela subida de divisão

O Amarante FC de Portugal felicitou, esta quarta-feira, o Grémio Desportivo Amarante de São Vicente pelo apuramento para a 1ª Divisão das competições futebolísticas na ilha de São Vicente.

A mensagem de felicitação foi avançada na página oficial do Facebook do Clube de Portugal, que destacou o “regresso festejado pelos adeptos áureo-azuis, as cores do Amarante, clube que já foi campeão de Cabo Verde e que desde a época 2014/15 se encontrava na 2ª divisão e volta a competir, assim, na próxima época na 1ª divisão, oito anos depois”.

O Amarante volta a fazer parte dos oito clubes que disputam o campeonato da 1ª divisão, ao lado de Mindelense, Académica, Batuque, Derby, Falcões do Norte, Castilho e Ribeira Bote.

Ao campeonato da 2ª divisão, juntou-se o Farense, que vai disputar a prova da época 2022/2023, com Salamansa, São Pedro, Corinthians, Ponta de Pom e Calhau.