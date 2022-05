SIMABÔ com 100 cães sem “casa” após venda do local onde fica o canil

4/05/2022 23:58 - Modificado em 4/05/2022 23:59

A Associação para a Proteção dos Animais, SIMABÔ, anunciou esta quarta-feira, 04 maio, que após sete anos a ocupar a antiga Cape Verde Clothing Company, no Lazareto, vão para “rua”, após o anúncio de venda do local na próxima semana. e com isso cerca de 100 cães vão ficar sem casa.

É com muita tristeza e desespero que comunicamos que o local onde fica o nosso Canil será vendido no próximo dia 9 de Maio”, lamentou a associação que perdeu o local, que deu abrigo a centenas de cachorros. “Muitas vidas e histórias passaram por lá durante estes anos e vivemos agora uma situação de absoluta emergência”, afirmou a associação na sua postagem na rede social do Facebook ao fazer o anúncio.

Com aproximadamente 130 cães, de momento, alegam que estes ficam sem local onde possam ficar num futuro muito próximo. “Temos algumas opções em vista, mas que nos dão alternativa para apenas 30 animais”.

Contudo, fica ainda a faltar local para abrigar os restantes e questionam o destino que devem ser dados. “O que vamos fazer com os outros 100?”, questionam desesperados.

Apesar de ter sido a SIMABO que deu a cara, nos últimos anos, pelo trabalho de proteção dos animais em São Vicente, garantem que a responsabilidade sobre estes animais não é apenas da SIMABO. “É uma responsabilidade que tem que ser partilhada com a comunidade e instituições”.

Nesse sentido, lançam este pedido de ajuda e de compreensão a toda a comunidade, reforçando os seguintes pontos.

“Apelamos a todos à adoção de um dos nossos animais. Pensem duas vezes antes de comprar um animal, um cão é uma vida, não é uma forma de ostentação. Conhece os nossos animais em: https://simabo.org/animal/

Para quem quer adotar um cão e levá-lo para o estrangeiro, informamos que de momento temos 9 animais prontos para viajar e a partir de 28/6 teremos MAIS 19. Conhece os nossos animais prontos para viajar em https://simabo.org/animal/?_sft_status=ready-july-22,ready-to-travel

Até garantir um espaço onde possam ficar, a simabo não pode receber mais animais para ficarem à sua responsabilidade.