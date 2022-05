Cabo-verdiano Soren Araújo nomeado para prémios no Reino Unido

4/05/2022 23:42 - Modificado em 4/05/2022 23:43

O músico cabo-verdiano Soren Araújo está nomeado para a WREA 2023 (Welsh Regional Entertainment Awards), certame onde são nomeados os mais relevantes nomes musicais das diferentes regiões do no Reino Unido.

Em comunicado de imprensa, avançam que Soren Araújo, que reside no país Gales, há pouco mais de quatro anos está nomeado para as categorias de Melhor Artista Original e Melhor Artista Solo.

A mesma fonte informa ainda que os nomeados passam primeiro por uma eliminatória regional, e caso passarem esta fase, representarão enta região no NEA (national entertainment awards) em Londres, no final do ano.

“De realçar o desempenho de Soren Araújo, por estar entre os escolhidos para votação no país de Gales”, lê- se no documento.

Dos vários temas de Soren Araújo, destacou os mais ouvidos nos rádios cabo-verdianos, nomeadamente “Carta”, “Rain”, “Delirium” ou “Cardiff” do seu mais recente trabalho “Six degrees of Separation”.

O documento insta também os cabo-verdianos a seguir a conta do facebook do “The National Entertainment Awards”, onde poderão votar no músico cabo-verdiano.