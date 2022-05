Movimento promove campanha “Saúde Mental Materna” durante o mês de Maio

4/05/2022 00:07 - Modificado em 4/05/2022 00:07

No mês dedicado às mães, a Campanha “maio-furta-cor” em Cabo Verde, promove a “Saúde Mental Materna” durante o mês de Maio, em diferentes ilhas. O objetivo é discutir os papéis, as crenças e os mitos que estruturam a visão sócio-cultural sobre a maternidade.

Sob o lema “Se importa com a mãe. Assuma essa causa!”, o Movimento da Saúde Mental Materna promove um leque de atividades online e presencial, durante o mês de maio, com objetivo de discutir os papéis, as crenças e os mitos que estruturam a visão sócio-cultural sobre a maternidade, possibilitando a construção de paradigmas e uma nova potente cultura de saúde mental, não apenas para as mães, mas para a sociedade como um todo.

“Precisamos de um mês dedicado à esta causa pois, apesar do forte estigma social em torno de temas ligados à saúde mental, há um alarmante aumento nos casos de depressão, ansiedade e, infelizmente, suicídio entre as mães”, explicou o movimento que quer mais atenção a este assunto.

Dizem que pouca ou nenhuma atenção tem sido dada aos fatores que vêm contribuindo ao sofrimento mental das mulheres face às crescentes demandas da maternidade, o que as leva a vivenciar esse papel imersas num elevado nível de exigência, sentimentos de auto-reprovação, insuficiência e culpa.

E explica que o período perinatal pode agravar condições prévias de saúde mental, como ansiedade, transtorno bipolar e entre outros, sendo uma importante janela para discussões sobre prevenção e promoção à saúde mental.

Esta campanha, conforme a mesma fonte, visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna ao redor do mundo, e em Cabo Verde o grupo realiza um leque de atividades para fomentar debates capazes de gerar conscientização em larga escala, a nível nacional.

A campanha tem como madrinha a Primeira-Dama, Débora Carvalho, e conta com o engajamento de diferentes movimentos feministas e profissionais de saúde, entre os quais, o Movimento Eco-feminismo de Cabo Verde, Wake Up Queen e Psicólogas, enfermeiras obstetras, fisioterapeutas.

“Maio furta-cor” é uma campanha sem fins lucrativos, democrática e apartidária, que visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna.

Maio Furta-cor é uma campanha sem fins lucrativos, democrática e apartidária, que visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna.

Questionar os papéis, as crenças e os mitos que estruturam nossa visão sobre a maternidade possibilitam a construção de paradigmas e uma nova e potente cultura de saúde mental, não apenas para as mães, mas para a sociedade como um todo.