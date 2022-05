Arrancou Operação do Cadastro Predial em Bela Vista – Pedreira

A equipa de Operação do Cadastro Predial da Cidade do Mindelo, iniciou esta semana, 02 de maio, a aquisição cadastral no bairro de Bela Vista – Pedreira. A fase de recolha de informações relativas aos direitos e limites de todas as propriedades, sejam eles apartamentos, casas ou terrenos, vai até ao dia 16.

De acordo com informações recolhidas por este online, dão conta que o processo tem como objetivo a criação de um sistema de informação de registo predial único, contendo dados atualizados sobre as propriedades e todos os direitos associados, bem como promover o registo dos mesmos na conservatória do registo predial.

A ideia é que após a missão de sensibilização, os moradores locais façam o cadastro predial do seu imóvel no tempo estipulado pela equipa, de modo clarificar e garantirem os seus direitos assim como usufruir das vantagens em termos das documentações referente aos prédios, unificando os mesmos, levando com que haja facilidade aquando de qualquer expediente moratório a acerca do mesmo.

A operação do cadastro predial é uma iniciativa do Governo de Cabo Verde que, através do Instituto Nacional de gestão do Território em parceria com a Câmara Municipal de São vicente, visa a recolha de dados que caracterizam e identificam cada propriedade existente numa determinada zona, pertencente a privados ou entidades públicas.

O objetivo da operação do cadastro predial é clarificar os limites das propriedades e os direitos associados, a fim de garantir uma base de dados única e atualizada, para todas as instituições intervenientes no projeto.