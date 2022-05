Covid-19: Mais dois positivos e seis recuperados nas últimas 24 horas

3/05/2022 23:51 - Modificado em 3/05/2022 23:52

Do total de 365 amostras resultados recebidos nas últimas 24 horas, Cabo Verde soma mais 3 casos novos positivos de Covid-19 e 6 recuperados, estes na cidade da Praia 2, Porto Novo 1 e Boa Vista 3, conforme dados do Ministério da Saúde divulgados hoje.

O Boletim epidemiológico, refere que o país passa a contabilizar 16 casos ativos, 55562 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56031 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de Covid-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a Covid-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçam ainda que o uso de máscaras faciais em espaços interiores passa a ser obrigatório apenas em estabelecimentos e infraestruturas de saúde públicas e privadas, centros de dia e lares de idosos públicos ou privados, estabelecimentos prisionais e transportes coletivos de passageiros terrestres, aéreos e marítimos.