Cabo Verde cai do 27º para o 36º lugar no ranking da liberdade de imprensa

3/05/2022 16:45 - Modificado em 3/05/2022 16:45

@OR

Em pleno Dia Mundial da Liberdade de Imprensa,.O país tem neste momento 75.37 pontos, o que significa que desceu este ano do 27º lugar que tinha alcançado em 2021 para o 36º lugar do Ranking da Liberdade de Imprensa. O anúncio foi feito pelo pela ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) no relatório sobre a liberdade de imprensa a nível mundial.

“A liberdade de imprensa é garantida pela Constituição. No entanto, o Governo nomeia diretamente os diretores dos ‘media’ estatais, que dominam a paisagem mediática”, escreve a RSF sobre a situação dos media em Cabo Verde.

A RSF refere que em relação aos meios de comunicação privados “vêm o seu desenvolvimento limitado por um mercado publicitário restrito e pela ausência de subsídios aos operadores do audiovisual”.

A ONG sublinha que, ao contrário do que acontece na maioria dos outros países africanos, as mulheres representam 70% dos jornalistas em Cabo Verde.

No entanto, o reduzido tamanho das ilhas do arquipélago limita o desenvolvimento do jornalismo de investigação e, como muitas pessoas se conhecem, os jornalistas evitam muitas vezes pegar em assuntos que envolvam os seus conhecidos.

Embora nenhum jornalista tenha sido detido ou colocado sob vigilância devido à sua atividade, alguns profissionais de media privados dizem ter sido ameaçados após a publicação dos seus trabalhos.

Portugal, entre os países lusófonos, é o que alcança a melhor classificação (7º). Destaque igualmente para o crescimento de Timor Leste que da edição do ranking de 2021 para este ano subiu da 71ª posição para a 17ª.

Depois de Cabo Verde, terceiro entre os lusófonos, é a Guiné-Bissau que surge como o melhor classificado (92º lugar). Angola é 99º e o Brasil 110º. Moçambique é o pior classificado entre os países de língua oficial portuguesa ao ficar na 116º posição entre um total de 180 países analisados.

Ainda segundo os dados revelados pela RSF sobre a imprensa de língua portuguesa, Cabo Verde e Moçambique são os dois únicos países que perdem posições no ranking. Cabo Verde, como já foi referido, desce 9 lugares enquanto Moçambique perde oito posições.