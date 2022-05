Primeira edição da Miss Cabo Verde Internacional

2/05/2022 23:57 - Modificado em 2/05/2022 23:57

Já se encontram abertas as inscrições às cabo-verdianas, residentes e na diáspora, a partir de hoje, 2 de Maio, cuja seleção será feita através de um processo de casting. As 20 finalistas, avançou a organização, passarão por um período de treino com especialistas internacionais.

O evento a realizar na cidade da Praia, em Setembro próximo, tem como objetivo “empoderar as jovens cabo-verdianas, bem como, promover a cultura de Cabo Verde e apresentar o país enquanto destino turístico de escolha e de investimento internacional”.

A organização do Miss Cabo Verde International tem como tarefa encontrar uma representante da nação em concursos de beleza internacionais, sendo que já em Novembro de 2022, a vencedora estará presente no Miss International, a decorrer no Japão.

A organização assegura que o concurso Miss Cabo Verde Internacional é uma competição de beleza feminina, nacional e global.