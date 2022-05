Boa Vista recebe IV Encontro Nacional de Vereadores do Desporto e da Juventude

2/05/2022 23:41 - Modificado em 2/05/2022 23:41

A ilha da Boa Vista recebe de 3 a 7 de Maio, na cidade de Sal-Rei, o IV Encontro Nacional de Vereadores do Desporto e da Juventude, sob o lema “Município um pilar de desenvolvimento do desporto e da juventude”.

O encontro, que visa estabelecer uma comunhão e entendimento entre o poder central e o poder local, é organizado pelo Governo de Cabo Verde, através do Instituto do Desporto e da Juventude, em parceria com a Câmara Municipal da Boa Vista.

Sendo os municípios um dos pilares importantes para o desenvolvimento, o encontro é um momento importante para debater e perceber a visão estratégica do Governo e das Câmaras Municipais para os setores do Desporto e da Juventude no país.

O ponto alto desta visita são os encontros com os agentes do setor da juventude, no dia 4 de Maio, onde serão abordados temas como: Ponto de situação dos Centros de Juventude – Possibilidade de parcerias; Ativação dos Conselhos Municipais da Juventude; Socialização do Regime Jurídico de Financiamento a Associações e Grupos Juvenis; Fóruns Regionais e Nacionais;

E no dia 5 de Maio um encontro com os agentes do desporto, onde serão tratados temas como: Visão Estratégica de Desenvolvimento Desportivo do País – 2022/2026 – a força dos Municípios; o Desporto Escolar; às Infraestruturas Desportiva e Apresentação do Regime Jurídico de Luta contra Dopagem no Desporto, ambos no Salão Nobre da Câmara Municipal da Boa Vista.