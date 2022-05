São Vicente recebe semana de marketing – “Uma das armas para atribuir a identidade e a marca aos sonhos”

2/05/2022 23:26 - Modificado em 2/05/2022 23:29

@ wbarrospro.com

A 3ª Edição do Mindelo Marketing Week acontece de 02 a 08 de Maio de 2022, sob o lema “Mark &Think in yourdreams”, organizado pelo curso de Marketing, Gestão Comercial e Empreendedorismo do ISCEE.

De acordo com a coordenadora da Licenciatura em Marketing, Gestão Comercial e Empreendedorismo do ISCEE, esta terceira edição da semana de Marketing, pretende demonstrar que, muito mais do que “armas para a concretização de objetivos e negócios”, o Marketing, a Gestão Comercial e o Empreendedorismo podem ser “armas para atribuir a identidade e a marca aos sonhos dos que se atrevem a pensar” sobre o que querem para si e para os que os rodeiam e que se permitem imaginar cenários melhores e maiores ambições para a vida.

Este evento decorrerá de 02 a 05 de Maio de 2022, no auditório da Câmara de Comércio, São Vicente e conforme Lenise Varela, durante estes dias vais ser discutido o impacto do marketing, através de painéis, conversas abertas e sessões de esclarecimento, os promotores do evento pretendem enriquecer a cultura do marketing, fomentar partilhas, gerar aprendizagens.

Ainda segundo a coordenadora do curso, ao mesmo tempo, almejam demonstrar a abrangência e a importância do Marketing, da Gestão Comercial e do Empreendedorismo para o desenvolvimento do tecido empresarial e dos diferentes setores, com o evento pretendem demonstrar a qualidade dos profissionais que o ISCEE está formando e colocando no mercado.

Também, a ideia segundo Lenise Varela é demonstrar que o marketing é um aliado e um investimento para as empresas, e não um custo.

O evento realça junta diversos atores que se predispõem a debater e a buscar entendimentos que ajudem no desenvolvimento do Marketing, da Gestão Comercial e do Empreendedorismo e que, também, tentam procurar formas de chegarem a soluções que contribuam para o desenvolvimento de Cabo Verde.

Como é prática do evento, buscam sempre realizar atividades sociais. “Este ano o objetivo é recolher donativos que beneficiem os mais carenciados de Santo Antão, ilha de onde provêm muitos alunos no curso”.

No dia 06 de Maio a conversa será em torno da saúde nas universidades e o culminar das atividades será no dia 08 de Maio, dia do profissional de Marketing, onde será realizada uma Gala do Curso de Marketing, Gestão Comercial e Empreendedorismo do ISCEE.