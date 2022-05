Nacional de Futebol: Mindelense começa defesa do título em casa e Académica do Mindelo viaja para Fogo na 1ª jornada

2/05/2022 23:24 - Modificado em 2/05/2022 23:24

Cabo Verde já conhece todos os campeões regionais que vão disputar o campeonato nacional, a decorrer de 14 de Maio a 09 de Julho, nos diferentes estádios do País.

O Mindelense vai iniciar a defesa do título em casa frente ao Barreirenses (Maio), em jogo da primeira jornada do Grupo C e a Académica do Mindelo viaja para defrontar o Botafogo (Fogo).

De acordo com o calendário divulgado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), na primeira jornada no grupo A, o Ultramarina (São Nicolau) VS Varandinha (Santiago Norte) – Grupo A, e Rosariense (Santo Antão Norte) VS Sporting Clube da Praia (Santiago Sul) – Grupo A.

No grupo B, a Académica Operária (Boa Vista) VS Morabeza (Brava) e Palmeiras (Sal) VS Académica do Porto Novo (Santo Antão Sul).

A final está marcada para 09 de Julho e, conforme a FCF, as regiões desportivas terão que se candidatar para receber a final do campeonato de Cabo Verde da época 2021/2022.

Grupo A: Varandinha (Santiago Norte), Sporting (Santiago Sul) Ultramarina (São Nicolau) e Rosariense (Santo Antão Norte)

Grupo B: Morabeza (Brava), Sal-Rei (Boa Vista), Palmeira (Sal) e Académica de Porto Novo (Santo Antão Sul)

Grupo C: Mindelense (São Vicente), Botafogo (Fogo), Barreirense (Maio) e Académica do Mindelo (São Vicente).

EC