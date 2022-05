Música: Grupo Cordas do Sol quer retomar a nova temporada em grande

2/05/2022 23:10 - Modificado em 2/05/2022 23:10

Após um longo período de paragem, o grupo musical Cordas do Sol prevê retomar as suas digressões pelo país. A sua retomada é marcada pela realização de um grande concerto previsto para o próximo dia 28 de Maio numa ilha, ainda por indicar.

O líder do Cordas do Sol, Arlindo Évora, avançou a informação em entrevista ao Notícias do Norte, indicando que a paragem serviu para fazer reajustes, refletir, reencontros e estruturar no papel o futuro da banda. “Com a melhoria da banda, aproveitamos um pouco para criar. Reestruturamos no papel qual será o futuro da banda, criamos alguns temas, também aproveitamos reencontros”, explicou o vocalista.

Por ser um “grupo muito dinâmico”, este líder disse que sempre a banda foi habituada de 4 em 4 anos com saídas e novas entradas. “Já fizemos readaptação com possíveis reajustes na banda”, adiantou Évora que destacou que com esta retomada pode haver um ou outro elemento indisponível neste momento.

Este músico lembra que em Dezembro do ano passado estava previsto uma retoma com um grande evento, mas nas vésperas do arranque para o espetáculo, conta, surgiu a nova variante que é a Omicron que consequentemente veio dificultar a realização de eventos culturais e, não só, por causa de restrições.

No entanto, com o alívio das restrições o grupo tem recebido muitos convites para pequenos eventos, mas, disse, têm optado pela realização de um grande concerto.

“Sabemos que, como banda, a logística é grande e reiniciar como banda não é fácil, quando nestes tempos de incertezas coisas podem não correr como planeado para nós e para os promotores”, explicou.

Arlindo Évora acrescenta que Cordas do Sol está em “laboratório” a preparar, porque “brevemente vamos anunciar um concerto”, que promete ser muito bom. Concerto este, que sem avançar detalhes, está previsto para acontecer no dia 28 deste mês numa ilha a indicar. É que, segundo o líder do grupo, ainda se está em fase de afinar detalhes para depois anunciar o evento ainda esta semana.

“Os próximos concertos de Cordas do Sol vão ter sempre novidades no sentido de criação. A nível de temas inéditas acabamos por meter sempre no repertório alguma música que está sendo trabalhado”,

Quanto à atividade do grupo em tempos conturbados da pandemia, este artista refere que não fizeram lives, optando assim pelo“silêncio e observar os acontecimentos do mundo da música”. Antes da pandemia o Cordas de Sol, indica, participava em muitos concertos, muitas viagens, mas agora nesses novos tempos a paragem serviu para “afastar e refletir um pouco”.

A nível de plataformas digitais, conforme Arlindo Évora, nunca foi “o forte” do grupo, visto que, sublinhou, são da geração onde a música é “conhecida pela sua qualidade, marcada por grandes concertos”.

A banda pretende fortalecer os seus canais, principalmente no youtube“para seguir tendências”. “Sabemos que nossos amigos, seguidores já têm vontade de ouvir um trabalho novo e prometemos que em 2023 lançaremos um trabalho que mate as saudades e que deixa novamente marca na comunidade musical”, completa Arlindo Évora, líder do Cordas do Sol.

AC – Estagiária