ADECO questiona o aumento diferenciado dos preços dos bilhetes de autocarro em São Vicente e na Praia

2/05/2022 12:45 - Modificado em 2/05/2022 12:45

A Associação para a defesa dos consumidores (ADECO) afirma que a subida dos preços dos bilhetes de autocarros, que entrou em vigor este domingo, vai ter impacto nos bolsos dos cabo-verdianos. E o motivo diferenciado dos bilhetes é ainda desconhecido pela agremiação.

A ADECO, em reação ao aumento do preço das tarifas dos autocarros, entende que este aumento é exponencial. O vice-presidente da ADECO, Eder Brito, afirma que a subida dos preços vai mexer na carteira dos cabo-verdianos.

“São cálculos a longo prazo observado num mês, dois meses, 1 semestre, 2 semestres, um ano já é um custo considerável para o orçamento familiar, ou para o orçamento pessoal, devido a esse ocorreu um aumento de 7% em São Vicente e aumento de 5% na cidade da Praia”,

A ADECO quer também perceber porque é que os bilhetes em São Vicente aumentaram mais 2% do que na Praia. A ADECO lamenta ainda não ter recebido o estudo que ditou o aumento das tarifas dos autocarros.

“A ADECO ainda desconhece a razão principal para esse diferencial, o porquê do aumento em termos percentuais mais em SV do que na Cidade da Praia. A ADECO colabora constantemente com a ARME, porém nós simplesmente recebemos a nota informativa e ainda não recebemos o estudo realizado deste preço final.

Desde 1 de maio, as tarifas dos autocarros ficaram mais caras na cidade da Praia e do Mindelo com a entrada em vigor a atualização feita pela ARME. Na cidade da Praia o bilhete sofre um aumento de 5% passando de 41 para 43$00 e na cidade do Mindelo a subida é de 7,5% e o preço do bilhete passa de 40 para 43$00.

NN/RCV