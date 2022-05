Escritora Eurídice Monteiro representa Cabo Verde na Semana da Língua Portuguesa na CPLP

Pela primeira vez, um consórcio de várias instituições culturais, universidades e festivais literários dos países falantes de língua portuguesa e daqueles que têm o português como língua materna, realiza entre 2 e 6 de maio, um ciclo de debates, sob o lema “Diversidade, mobilidade e criatividade”, no âmbito da Semana de Língua Portuguesa.

Este evento que terá transmissão on-line para todo mundo assume-se como janela para cooperação cultural e formação de contornos inovadores da produção literária e formação de leitores em língua portuguesa.

Conforme nota de imprensa, a escritora Eurídice Monteiro vai representar Cabo Verde, para além de outros participantes, incluindo a escritora angolana Cremilda de Lima, em plena atividade aos 82 anos, com reconhecida obra para crianças e jovens.

Benita Prieto (Brasil), Kátia Casimiro (Guiné Bissau), Sónia Sultuane (Moçambique) Paulo Mirás (Galiza/Espanha), Gociante Patissa e João Fernando André (Angola) são outros participantes deste ciclo de debates previsto arrancar esta segunda-feira, 2 de maio.

Segundo a organização, a Semana de Língua Portuguesa tem como principal objetivo a promoção, a valorização da identidade, da diversidade cultural, da produção literária contemporânea, em particular, a circulação dos escritores, a mobilidade editorial, a acessibilidade da produção literária produzida nos países de língua portuguesa”.

Este seminário comemorativo conta com a co-organização da Feira do Livro de Maputo e da União Internacional dos Escritores de Língua Portuguesa, UELP, que também contará com uma programação sobre a literatura infanto-juvenil.