Amarante de regresso à primeira divisão de Futebol em São Vicente e Farense rebaixado à segundona

1/05/2022 22:19 - Modificado em 1/05/2022 22:19



O Grémio Desportivo Amarante garantiu no sábado, 30 de Abril, a promoção à primeira divisão de futebol de São Vicente após vencer o Farense por 1-0 na segunda mão da Liguilha e regressou à primeira divisão após seis anos depois. Na primeira mão as duas equipas ficaram empatadas a uma bola e no segundo jogo, Djone garantiu a passagem ao primeiro escalão da equipa orientada por Gild.

O Farense, penúltimo classificado do campeonato de futebol de São Vicente da 1ª divisão, e Amarante, segundo classificado da prova da 2ª divisão, após empate na no sábado, 23 na primeira mão do play-off de acesso à 1ª. divisão, voltaram a encontrar este sábado, na prova conhecida como ‘liguilla’.

Jogo que valia a manutenção ou promoção, dependendo de quem vencesse, o Amarante entrou melhor na partida com mais vontade e apontou o golo aos 32 minutos, por intermédio de Djone, após um erro da defesa do Farense.

O Farense esteve toda a segunda parte a correr atrás do golo, criou algumas ocasiões de concretização, entretanto desperdiçadas.

E pela primeira vez, uma equipa da segunda divisão segundo “Gild” desbancou uma equipa da primeira e sobe ao escalão principal de futebol em São Vicente. Desapontamento para a equipa orientada por Yoia, que não conseguiu manter a manutenção e desce de divisão.

Esta é a primeira vez, desde que subiu época 2014/2015 à primeira divisão de São Vicente, pela primeira vez na sua história, que o Farense é despromovido.

O Amarante por outro lado, na segunda divisão desde a época 2015-2016 em festa no estádio Adérito Sena vibrou com a sua subida ao escalão principal de futebol da ilha de São Vicente.

EC