Núcleo de Oficialização do Futsal em Santiago Sul realiza em Maio o Afro Futsal Cup

1/05/2022 22:08 - Modificado em 1/05/2022 22:08

O Núcleo de Oficialização do Futsal realiza, no próximo mês de Maio, o Afro Futsal Cup, uma competição entre as seleções das comunidades africanas residentes na Cidade da Praia.

A informação foi avançada à Inforpress pelo mentor da organização, Ivan Ramos, avançando que esta competição servirá para homenagear a Cidade da Praia, no âmbito do dia do Município (19 de Maio) e comemorar o Dia da África (25 de Maio).

“Vai ser uma oportunidade para promover o intercâmbio entre as comunidades africanas residentes na Praia e comemorar o dia do nosso continente”, precisou.

O activista desportivo anunciou ainda que após a Afro Futsal Cup vai ser realizado o inter-ilhas em feminino, “em princípio para a última semana do mês de Maio”.

“Para este ano vai servir para a dinamização e com a ideia de no próximo ano ser uma competição oficial, com a participação de mais de 20 equipas”, perspetivou, Ivan Ramos, acrescentando que esta competição vai ser realizada em simultâneo com a Taça Santiago Sul.

Para a oficialização do futsal, Ivan Ramos enalteceu abertura e disponibilidade demonstrada pela FCF em auscultar as ideias do Movimento e em levar a modalidade às universidades.

“A essência do futsal vem das comunidades, começando com o que é feito no amadorismo tencionamos torná-lo o mais profissional possível e com o objetivo maior de criar a selecção cabo-verdiana de futsal”, disse Ivan Ramos, avançando que o “timing” para a oficialização da modalidade depende da FCF.

“Estamos expectantes, o que podemos garantir é que num futuro próximo vamos ter frutos no futsal nacional. O Núcleo vai estar sempre disponível a contribuir para a afirmação da modalidade em Cabo Verde “, concluiu

O Núcleo de Oficialização do Futsal em Santiago Sul, com esta iniciativa, projecta dinamizar, ainda mais, a modalidade em Santiago Sul, criar eventos de competição e sensibilizar, sobretudo os jovens, para a prática da modalidade, bem como contribuir para um estilo de vida saudável.