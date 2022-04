Santo Antão/Ribeira Grande: Projeto Social Biblioteca realizada com sucesso feira do livro

30/04/2022 19:35 - Modificado em 30/04/2022 19:35



A jovem mentora do Projeto Social Biblioteca fez balanço positivo da feira do livro, principalmente no que diz respeito à aquisição de livros e na adesão de pessoas ao evento. A feira foi realizada com sucesso durante três dias no Calçadão em Ponta do Sol sob a responsabilidade de Risia Sequeira.

Segundo a mentora deste projeto, Rísia Sequeira, em declarações à NN, a feira do Livro abriu a oportunidade para que alunos da escola básica José da Silva, bem como público em geral, explorem a literatura em quase todos os géneros.

A feira foi composta por 280 a 320 livros de várias áreas, incluindo obras da literatura cabo-verdiana, literatura infanto-juvenil, livros técnicos e outras, ou seja, “quase todos os tipos de livros”.

Em uma campanha que decorreu durante o passado mês de fevereiro, conforme Risia Sequeira, a Social Biblioteca conseguiu arrecadar 150 a 160 livros para a sua biblioteca, através de doações, esta que foi uma forma encontrada pela criadora do projeto para responder à “grande” afluência de leitores.

Segunda a jovem, em 2020, aquando da criação do projeto Social Biblioteca constatou que há hábito de leitura na nossa sociedade era muito fraco e que ainda falta muito para reverter isso.

No entanto, com a criação do Social Biblioteca notou-se que o esforço colocado no projeto quase que se consegue atingir o objetivo que é incentivar a leitura para todas as idades.

E a feira, sublinha, foi com o intuito de “fazer as pessoas entrar em contacto mais com os livros, especialmente as crianças que tiveram oportunidade de ter em mãos uma variedade de livros.

“Reservar 30 minutos do dia para leitura de um livro”, é uma indicação perfeita que Risia Sequeira aconselha as pessoas a colocarem em prática todos os dias que, consequentemente, vai ajudar a adquirir o gosto pela leitura.

Daqui a mais alguns dias a mentora prevê levar esta feira a outras localidades e conselhos, principalmente para a cidade da Ribeira Grande e para o Paúl.

AC – Estagiária