ACACV e CineEco Seia de Portugal almejam realizar em junho mostras de filmes sobre o ambiente

29/04/2022 23:23 - Modificado em 29/04/2022 23:23

A Associação Cinema e Audiovisual de Cabo Verde e o Festival Internacional de Cinema Ambiental de Serra da Estrela – CineEco Seia – em Portugal devem realizar em junho próximo mostras de filmes sobre o ambiente, na ilha de Santiago.

Julião Silvão Tavares, Presidente da ACACV, se encontra em Portugal desde o início deste mês para estabelecer contactos com associações e outras instituições que atuam direta ou indiretamente no cinema.

Hoje a ACACV rubrica um protocolo com a Etnia, associação cultural portuguesa, que segundo Júlio Silvão, é uma agremiação que vem realizando atividades há mais de 10 anos e que este foi um o momento ideal para “colocarmos algo no papel para podermos fazer coisas mais organizadas e mais planificadas”.

“Acho que vou levar resultados muito bons. Agora tudo depende da dinâmica da associação, dos fazedores do cinema de audiovisual em Cabo Verde, mas também da dinâmica de algumas instituições a fim de potencializar os contactos mostrando uma grande abertura”, sublinhou.

O mesmo aproveitou para avançar que brevemente vai se iniciar atividades com o CineEco Seia no quadro do dia Mundial do Ambiente, no mês de junho, onde se vai fazer mostras de filmes deste Festival.

Júlio Silvão considera que a sua deslocação a Portugal tem sido produtiva, para além do protocolo que será assinado hoje. O presidente da ACACV vai também ter uma conversa aberta esta noite com os profissionais e interessados na área do cinema no auditório da Ambar em Lisboa.

“Cinema em Cabo Verde – antes e depois da independência” é o tema de conversa que é promovida pelo centro intercultura cidade e se enquadra nas celebrações do 25 de Abril.

Para além da mostra de filmes CineEco em junho deste ano na ilha de Santiago, está prevista ainda outras ações em 2023, com vista ao lançamento do Festival do Atlântico – Cinema de Ambiente de Cabo Verde, com a ajuda do festival de Seia, conforme informação avançada na rede social de CineEco Seia.

NN/RCV