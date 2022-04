Cabo Verde conta com 55.550 casos recuperados de covid-19

28/04/2022 23:48 - Modificado em 28/04/2022 23:49

Desde do início da pandemia em 2020, Cabo Verde já teve 55550 casos recuperados da doença por coronavírus (COVID-19), que é uma doença infeciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2.

Hoje conforme dados do Ministério da Saúde, do total de 273 amostras recebidos, somam-se 2 casos novos positivos e 2 recuperados (Praia 1 e Ribeira Grande de Santo Antão 1).

O país passa a contabilizar 13 casos ativos, 55550 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56016 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, paraque todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Recorde-se ainda que o governo levantou, algumas restrições impostas pela covid-19, como a máscara que deixou de ser obrigatória em espaços fechados.

O uso da máscara em espaços interiores fechados de atendimento público deixa de ser obrigatório em Cabo Verde, com algumas excepções.

“Exceptuam-se algumas situações por dever de proteção diferenciado: estabelecimentos e infraestruturas de saúde, públicas e privadas, nomeadamente hospitais, centros de saúde, farmácias, clínicas e laboratórios; os centros de dia e lares de idosos, que se justifica pela vulnerabilidade dos idosos; os estabelecimentos prisionais; e os transportes colectivos de passageiros, terrestres, aéreos e marítimos. Mantém-se a obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação, para efeitos de viagens inter-ilhas e internacionais com destino a Cabo Verde”, disse Ulisses Correia e Silva.

Deixa de ser obrigatória a apresentação de Certificado de Vacinação COVID ou de resultado negativo de teste para o acesso a actividades culturais, artísticas, recreativas, de lazer, espetáculos ou eventos de qualquer natureza.