“Mais Liberdade e Melhor Democracia” conferência do dia Mundial da Liberdade de Imprensa

28/04/2022 23:48 - Modificado em 28/04/2022 23:49

A Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, ARC, realiza uma conferência nacional alusiva ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa 2022, tendo como lema central “Jornalismo sob Vigilância” e como tema “Mais Liberdade e Melhor Democracia”, na cidade da Praia, na próxima terça- feira, 3 de Maio, no salão da Presidência da República.

O evento que é realizado em parceria com a Comissão Nacional de Cabo Verde para a UNESCO e a Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, conforme a ARC pretende ser um fórum de debate sobre temáticas da liberdade de imprensa,

Além da conferência inaugural, que terá como tema “Proteção e Dignidade Constitucional da Liberdade de Imprensa”, apresentado pelo Dr. João Pinto Semedo, Presidente do Tribunal Constitucional, haverá um painel com dois temas: “Democracia e Liberdade”, apresentado pelo Dr. Vlademiro Furtado, e “Papel dos Média na Promoção da Democracia”, a cargo do Dr. João Almeida Medina.

Durante a semana a ARC organiza, ainda, uma sessão de Conversa Aberta na Universidade de Santiago, em que se debaterá, com alunos e professores universitários, os “Desafios da Regulação dos Média e a Liberdade de Imprensa”.

A conferência nacional alusiva ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa 2022, conta com o “alto patrocínio da Presidência da República”.