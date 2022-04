Oeiras recebe Torneio de Abertura de Ginástica Rítmica

28/04/2022 23:45 - Modificado em 28/04/2022 23:45

Polidesportivo Oeiras vai ser palco do Torneio de Abertura de Ginástica Rítmica organizado pela Associação de Ginástica de São Vicente, no sábado dia 30 de Abril das 9,00 às 15,00 horas, com a participação de 29 ginastas dos clubes filiados Farense e Mindelgina.

O Torneio que vai ser realizado sábado de manhã e à tarde, de manha com as Traquinas- 5, Minis- 8 e Esperança- 3. E a tarde com pré-Juniores- 3, Juniores- 6 r Seniores- 4.

A presidente da Associação de Ginástica de São Vicente Jacy Melício disse ao Sportsmídia que a expectativa é enorme, porque todas as ginastas estão motivadas e determinadas, confiantes que podem ter uma excelente prestação (tal como aconteceu aquando dos Jogos Escolares dos Salesianos), realçando que é uma ótima sensação voltar às competições depois de quase dois anos de interregno, por causa da pandemia da Covid-19.