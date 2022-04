“É preciso elevar a experiência dos transportes marítimos ao nível dos transportes aéreos no país” – Abraão Vicente

28/04/2022 23:42 - Modificado em 28/04/2022 23:43

O ministro do mar, Abraão Vicente, disse hoje, no acto da assinatura de um protocolo de parceria com a CV Inter-ilhas, com o Ministério do Mar, através da Escola do Mar (EMAR) em São Vicente, que é preciso mais que formação na área marítima. “É preciso que os jovens formados consigam aprender a sua formação “in the job”, ou seja na prática, para que as suas expectativas não sejam defraudadas”.

Por isso, este protocolo com a CV Inter-ilhas visa, entre outras ações, a colaboração no domínio da formação técnica e profissional, execução conjunta de projetos, organização de eventos e divulgação de iniciativas de interesse mútuo; produção, divulgação e publicação de documentos técnicos e científicos com relevância para o setor marítimo.

Abraão Vicente diz que integrar a formação no sector empresarial é corresponder as necessidades e aspirações dos jovens que querem ver no mar uma oportunidade de trabalho e acredita que a assinatura do protocolo é uma manifestação pública desta premissa e” cria expectativas e eleva as expectativas dos jovens cabo-verdianos, mas dos sanvicentinos e mindelenses que querem ver o sector do Mar, na Escola do Mar (EMAR), uma escola que garante empregabilidade, e formação para empregos dignos.

“A EMAR está a cumprir a sua missão de intensificar a sua presença no mercado da formação cabo-verdiana e fazer esta interligação com o mercado de trabalho. O foco é criar mais empregos, e empregos melhor qualificados”, frisou o ministro da tutela.

Logo, reitera o governante, criar expectativa no sentido de poderem integrar os quadros do Cabo Verde Inter-ilhas e de outros armadores nacionais e aponta ainda, para a possibilidade de pensar na internacionalização dos quadros nacionais.

Na sua ótica o protocolo acaba por cumprir todos os parâmetros que o governo tem como visão e essencialmente o povo tem na sua expectativa. “Só formar e não dar a certificação, de apreenderem de facto a sua profissão na prática, com certeza, teremos expectativas que serão defraudadas”, assinalou Abraão Vicente.

Abraão Vicente defende ainda que é preciso elevar a experiência dos transportes marítimos ao nível dos transporte aéreos para que os cabo-verdianos sintam prazer na viagem marítima.

Por seu lado o representante da CV Inter-ilhas, Jorge Pimenta Maurício, reiterou a importância da formação, isso porque considera que um país que quer elevar o nível de qualidade, que quer estar no mercado global, deve, sustenta o responsável marítimo, principalmente, apostar na formação dos seus quadros. “E a EMAR faz parte de uma estrutura bem montada para Cabo Verde e temos consciência que vai desenvolver um programa muito bom”, realçou.

“Não é só por causa dos armadores, não é feito apenas numa lógica de apetrechar e armar navios da marinha mercante de Cabo Verde e para o mundo. É também uma questão de qualificação, de competitividade, de segurança a bordo e melhoria de um serviço público de passageiros e de mercadorias no país que é algo vital para um país arquipélagico como o nosso”, elencou o representante da CV Inter-ilhas.