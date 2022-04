Parlamento: Líder do grupo parlamentar do PAICV classifica de “preocupante” a situação atual da Polícia Nacional

No segundo dia da sessão plenária, o líder do grupo parlamentar do PAICV, na sua intervenção inicial, chamou atenção da situação atual da Polícia Nacional considerando-a “preocupante”, após exemplificar programas criados pelo governo em matéria de segurança.

João Batista Pereira afirmou que o governo está representado por um “ministro malquisto e envolto em grandes polemicas”.

“Ao invés de promover a proximidade no seio da polícia, o governo apostou no distanciamento afastando as vozes incômodas que patrioticamente podiam contribuir com os seus conhecimentos e experiências profissionais acumulados ao longo de anos de serviço”, destacou.

O líder parlamentar afirmou, sem reservas, que na PN já há muito que se “tornou evidente a evolução condenável da partidarização para a deplorável pessoalização da Administração Pública”.

João Batista Pereira voltou a lembrar da greve da Polícia Nacional de 2017, em que falou da participação de agentes em que, sublinhou, cerca de 80% dos manifestantes pertencia à alegada “lista negra”, conforme avançou o Sindicato Nacional da Polícia Nacional – SINAPOL – citado por este líder.

“O pessoal policial encontra-se controlado pelo ministro da administração interna”, afirmou, destacando ainda que “a polícia marítima está abandona a sua sorte e a guarda fiscal continua sem o direito ao subsídio de condição policial”.

O mesmo disse que a situação atual na PN é considerada “preocupante”, prevalecendo um “clima geral de grande insatisfação devido às represálias, perseguições e vingança sobre os profissionais”.

É neste sentido que o PAICV pede ao governo para “agir rapidamente e remover as dificuldades e mazelas” que causam “desmotivação” dos profissionais da polícia.

Pede ainda o reforço da liderança da cooperação, estancando a “grande erosão da confiança” entre as cadeias hierárquicas, que diz estar a queixar sistematicamente da “injustiça” na atribuição de “recompensas e castigos”.

“Tudo isto deve ser feito com sentido de oportunidade e com envolvência de todos, pois sem segurança não há liberdade e sem liberdade não haverá desenvolvimento nem estabilidade”, finalizou João Batista Pereira, líder do grupo parlamentar do PAICV.

AC – Estagiária