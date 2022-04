São Vicente: Peça “Olicarvon” estreia esta quinta-feira no CC

O Centro Cultural do Mindelo (CCM) recebe a estreia nos dias 28 e 29 de Abril da peça OLICARVON do grupo de teatro CASA D’LATA, formado por mandingas da Ilha d’Madeira a partir das 21h. Uma criação que retrata de uma forma elaborada, mas sem perder a essência, a história dos mandingas da ilha da Madeira.

A peça “Olicarvon” é uma criação do grupo de teatro Casa d’lata que relata a vivência pessoal de Djalô, um dos integrantes do grupo mandingas da ilha de Madeira, conforme explicou Di Fortes, diretor artístico da peça.

Para este responsável, “Djalô é o mandinga mais mandinga de São Vicente que desfila o ano inteiro”, e que este integrante sugeriu este trabalho teatral sobre a sua vivencia, que nasceu 4 meses depois.

Esta peça de cerca de 1 hora retrata, de uma forma “mais estudada”, mas sem perder a essência, a história dos mandingas que carrega consigo 8 mil pessoas nos desfiles dos domingos que antecedem o carnaval.

Apesar de Ilha de Madeira ser uma zona com problemas sociais, no grupo tem tudo, incluído sentimento, dança, atraindo assim 8 mil pessoas por detrás.

Uma experiencia que, afirma Di Fortes, permitiu-lhes invocar figuras de outrora da ilha de São Vicente, incluindo Djunga, e que “nos dias atuais todos os lugares de São Vicente tem grupos de mandingas desde areia branca, Craquinha, ate Ribeira Bote”.

A peça de teatro Olicarvon do grupo de teatro Casa d’Lata que é formado por mandingas de ilha de madeira e que estreia esta quinta-feira no CCM, tem como elementos do grupo Sulamita, Nekon, Lela, Dy Fortes, Djô, Djalô, Ariel, Tó, Ravi, Nhela e Gusto.

