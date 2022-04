Portugal: Documentário “Cesária Évora” abre programa “IndieMusic” do Festival de Cinema IndieLisboa

28/04/2022 15:31 - Modificado em 28/04/2022 15:42

Este trabalho da realizadora portuguesa Ana Sofia Fonseca, retrata a intimidade de casa para os camarins do mundo. Este documentário intimista sobre Cesária Évora estreia nesta quinta-feira, 28 de abril, na 19ª edição do Festival IndieLisboa, que acontece de hoje a 08 de Maio, em Lisboa.

Conforme nota do Ministério da Cultura, com imagens de arquivo inéditas e testemunhos únicos, o filme acompanha “as lutas e o sucesso da Diva dos Pés Descalços”, que que a voz levou-a de Cabo Verde para o “estrelato internacional, mas o seu único sonho era ter uma casa”.

A longa-metragem “Cesária Évora” foi criado através de um processo de pesquisa exaustivo e rigoroso, com material de arquivo representando cerca de 85% do material na tela, de acordo com a nota.

Realizada entre Portugal, França e Cabo Verde, é dedicado à artista cabo-verdiana, também conhecida como a “rainha dos pés descalços”, que se tornou num dos maiores nomes da world music, falecida há 10 anos.

As faixas de áudio, filmes e fotografias de arquivo, refere, foram gravadas em vários formatos — incluindo Super 8, U-Matic, Betacam, Hi8 e Mini DV — refletindo a incrível duração da carreira de Évora.

“A maior parte do material de arquivo são filmagens pessoais filmadas por amigos e familiares, permitindo ao espectador conhecer Évora nas suas próprias palavras.”, pode ler-se num comunicado.”

AC