São Vicente: Tanquinho de Matiota vai receber verba cerca de 10 mil contos para reabilitação

28/04/2022 11:28 - Modificado em 28/04/2022 11:33

O governo vai garantir um aval financeiro de 10 mil contos para o projecto de reabilitação do “tanquinho” de Matiota, “Pedra d´Doca”, em São Vicente, conforme o presidente da Comissão Cívica para Valorização da Matiota (CCVM), António Pedro Silva.

A garantia conforme este ativista e mentor deste projecto, foi dada na quarta-feira, pelo ministro do mar, Abrão Vicente, após uma audiência para discutir o futuro do projecto que foi iniciado no ano passado, por um grupo de cidadãos da ilha.

E que em dezembro do ano passado, o ministro do mar havia dado a garantia de que a área, de facto, não do “Tanquinho”, está abrangido para o projeto da “Vila” que vai acolher o Ocean Race, acrescentando, que é algo provisório.

“O Ministério do Mar já tinha ideia de recuperar o “Tanquinho” e devolver a cidade. Ora se já temos uma iniciativa popular, que tem este objetivo de o fazer com grande envolvimento da sociedade civil, como vemos, porque não autorizar o trabalho que vai acontecer com apoio e força populacao”, salientou a tutela do mar na altura.

António Silva este aval vem dar mais ênfase a dimensão do trabalho que está a ser desenvolvido pelos populares.

“Quem vê este local, os trabalhos realizados, podem ter alguma ideia do que está sendo feito, mas não se consegue ver a dimensão”, apontou o antigo presidente da Associação para Defesa dos Consumidores.

Segundo a mesma fonte, no encontro, de ontem, 27, o ministro informou que a recuperação daquele espaço será feita com uma verba de 10 a 12 mil contos, através do projecto de reabilitação da orla marítima sob a coordenação da Enapor e que o local para a recepção das regatas do “Ocean Race”, como anunciou anteriormente.

Conforme António Pedro Silva, o ministro do Mar aproveitou, igualmente, para informar que a piscina oceânica será retirada do mar da Laginha próxima ao miradouro.