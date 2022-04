Ministério do Mar inicia processo de identificação de embarcações de pesca abandonadas

28/04/2022 00:28 - Modificado em 28/04/2022 00:32

O Ministério do Mar, através da Direção Nacional de Pesca e Aquacultura, inicia a partir do dia 2 de maio, o processo de identificação, remoção e reparação de embarcações de pesca abandonadas nas zonas de descarga de pesca, praias, cais de pesca ou arrastadouros de todo país.

Esta iniciativa visa, conforme o Ministério do Mar, por um lado evitar perigos na navegação, riscos à saúde pública e ao meio ambiente, vazamento de resíduos oleosos e outras substâncias, e por outro lado, a reparação das embarcações que sejam ainda recuperáveis, e restituí-las às comunidades piscatórias.

De recordar, que de acordo com os dados ainda provisórios do V Recenseamento Geral das Pescas, que decorreu de 22 de Novembro a 07 de Dezembro de 2021, divulgados no Mindelo, Cabo Verde contava com 3.125 pescadores artesanais e 1.881 vendedores de peixe, além de 1.434 barcos artesanais a motor e 127 embarcações de pesca industriais e semi industriais.